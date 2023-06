Côte d'Ivoire: Les musulmans de Bouaké prient pour la paix, le message d' Amadou Koné

Le Ministre des Transports, Amadou Koné, par ailleurs député de Bouaké commune, a pris part à la prière marquant la célébration de la fête de la Tabaski ou l’aïd-el-kébir. C’était le mercredi 28 juin 2023 à la grande mosquée de Bouaké en présence de l'imam central de Bouaké, Badiawari Touré et des autorités administratives et politiques de la région. La veille, il a apporté son soutien à la communauté musulmane de la région de Gbêkê ( centre), mais et surtout aux familles démunies. Ce sont plus 200 moutons et 2 tonnes de riz qui ont été distribués.

Tabaski 2023 à Bouaké : le ministre Amadou Koné a prié à la grande mosquée de Bouaké et apporté son soutien aux communautés musulmanes de la région

Mercredi 28 juin 2023. Il est 8h26 lorsque le ministre Amadou Koné arrive à la grande mosquée de Bouaké sis au quartier Dar-es-Salam à Bouaké.

Sur place, la communauté musulmane avec à sa tête l’imam Badiawari Touré, le maire sortant Nicolas DJIBO, le préfet de région, préfet du département de Bouaké, Tuo Fozie, le DG du trésor public et de la Comptabilité, Jacques ASSAHORE KONAN, l’ex ministre Gnamien Konan, des représentants du forum des confessions religieuses, le chef traditionnel de Nimbo ect.

Le message d’Amadou Koné

Interrogé par la presse après la prière, le ministre Amadou Koné a dit être venu prier au nom du président de la République avec la communauté musulmane et lui transmettre ses salutations.

« Au nom du président de la République, nous avons demandé au grand Imam de Bouaké de continuer à prier pour notre beau pays pour qu’il se porte de plus en plus bien. Pour que les élections locales à venir se déroulent dans de bonnes conditions. Et qu’elles nous renforcent davantage et ouvrent la voie du progrès et de la prospérité déjà bien, engagée par le président Alassane Ouattara » a-t-il fait savoir.

200 moutons et 2 tonnes de riz offerts par Amadou Koné

Notons que pour marquer sa solidarité à la communauté musulmane mais et surtout aux familles démunies, Amadou Koné a offert plus de 200 moutons et 2 tonnes de riz aux familles démunies. La distribution a été faite le mardi 27 juin 2023.

Une prière exceptionnelle pour les élections locales apaisées à Bouaké et le Gbêkê

Réagissant à la demande des autorités politiques et administratives présentes, l’imam de la grande mosquée de Bouaké, Badiawari Touré a fait des bénédictions pour le président Alassane Ouattara, la paix en Côte d’Ivoire et dans la région de Gbêkê.

Il a exhorté les politiciens à s’aimer et à fraterniser car, selon lui, tous travaillent pour le bonheur des Ivoiriens. Il a prié pour des élections apaisées à Bouaké et partout dans le Gbêkê.

Il a enfin rappelé la contribution du ministre Amadou Koné au rapprochement des chefs religieux, regroupés désormais au sein du forum des confessions religieuses de Bouaké.

« Grâce au ministre Amadou Koné, nous sommes unis et aujourd’hui encore comme par le passé, il a remis 70 moutons pour permettre aux chefs religieux de passer de bonnes fêtes de l’Aïd-El-Kebir », a révélé l’imam Badiawari Touré.

Les origines de la fête de la Tabaski

Rappelons que cette fête l'Aid al-Adha, célébrée dans le monde entier par la communauté musulmane commémore le geste profondément sacré d’Abraham prêt à sacrifier son fils par obéissance à Dieu. Au dernier moment, un agneau lui a été offert en substitution, symbolisant la foi, le sacrifice et la miséricorde divine.

Cette fête de Tabaski, est donc l’engagement des fidèles musulmans envers la foi, la compassion et le partage. C’est un moment de réflexion, de prières et de générosité.

Enfin, alors que cette année, dans le monde entier, de nombreux musulmans célèbrent l’Aïd dans un contexte de graves crises humanitaires et d’agitation politique, tragiquement, certains doivent célébrer seuls, dans la clandestinité ou dans la répression, les musulmans de tous horizons doivent mettre de côté leurs priorités personnelles pour aider les personnes dans le besoin.

Les États sont donc appelés à s’engager davantage pour la défense des droits humains de toutes les personnes, partout dans le monde, y compris le droit à la liberté de religion ou de croyance et à la liberté d’expression.

L’équipe de communication du ministre Amadou Koné souhaite un Hadj Mabrour aux musulmans qui effectuent leur pèlerinage sacré à la Mecque. Que cette fête spéciale soit une célébration de la solidarité et du dévouement au service. Aïd Moubarak.

Sercom Amadou Koné