Argentine : Le footballeur Lionel Messi devient acteur de film

Avant ses débuts en MLS avec de l’Inter Miami aux États-Unis, Lionel Messi se lance dans le cinéma. Il a fait ses premiers pas en tant qu’acteur dans une série appelée ‘’Los Protectores’’, diffusée en Argentine sur le service de streaming Star+.

Lionel Messi se lance dans une carrière d’acteur

L’ancien attaquant du PSG, Lionel Messi fait ses premiers pas en tant qu’acteur dans une série télévisée argentine.

Le capitaine de l’Albiceleste apparaît dans le premier épisode de la saison 2 du film "Los Protectores" (NDLR : Les protecteurs), diffusée sur le service de streaming Star+.

Les premières images tant attendues du nouveau joueur en MLS du côté de l’Inter Miami, ont fuité sur les réseaux sociaux. On y voit le septuple Ballon d’or de 36 ans y jouer son propre rôle face à trois représentants de footballeurs incarnés par les acteurs argentins Adrián Suar et Gustavo Bermúdez ainsi que de l’acteur colombien, Andrés Parra.

Dans une scène amusante de cinq minutes, la Pulga assis dans un canapé, rencontre les agents pour discuter d'un projet visant à soutenir les jeunes joueurs en Europe.

La situation devient chaotique avec les demandes de photos et de vidéos, ainsi qu'une proposition d'affaires qui crée une tension intense.

Leo se sentant offusqué par une proposition déplacée, réagit sévèrement : "Tu me sembles très mal éduqué, lance-t-il. Comment peux-tu me faire une telle proposition? Tu ne me parles pas de ça non?

Tu m’as dit que tu venais me parler au sujet des gars, d’un projet et me proposer un business. Tu te fous de moi? Qu’est-ce que je fais? Je ne fais pas ça pour le business. Je suis venu pour écouter les problèmes des gars, je ne fais pas ça pour le business’’.

Finalement, la scène se conclut par un toast entre Lionel Messi et les trois agents, dans cette série de sept épisodes diffusés depuis le dimanche 25 juin dernier sur la plateforme de streaming Star+.

Tournée entre Buenos Aires et Paris, cette nouvelle saison offre des enchevêtrements comiques autour des aventures des trois protagonistes, mettant en lumière les relations de pouvoir et de compétition propres à l'univers de la représentation des joueurs de football.

Le joueur argentin avait tourné la scène en juin 2022 dans un immeuble à Paris où il a vécu pendant deux ans. Pour l’instant, on ne sait pas encore combien de fois Leo Messi apparaîtra dans cette série.