Côte d’Ivoire - An 3 du décès d' Amadou Gon Coulibaly: Ce qui est prévu

L’ancien Premier-ministre, Amadou Gon Coulibaly, est décédé à l’âge de 61 ans en 2020. A l’occasion de ses activités annuelles, l’Institut de Formation Politique Amadou Gon Coulibaly (IFP-AGC) a décidé d’organiser, le jeudi 6 juillet prochain, des journées commémoratives de l’an 3 de sa disparition.

Des journées commémoratives de l’an 3 du décès d'Amadou Gon Coulibaly prévues à partir 6 juillet

Le samedi 8 juillet prochain marquera la commémoration de l’an trois de la disparition de l’ancien Premier-ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly. Avant cette date, l’Institut de Formation Politique Amadou Gon-Coulibaly (IFP-AGC), créée le 08 janvier 2021 en mémoire à l’ancien compagnon du Président de la République, Alassane Ouattara, a décidé de lui rendre un vibrant hommage. L'IFP-AGC a organisé un point presse à son siège, le lundi 3 juillet aux Deux-Plateaux, pour dérouler les journées commémoratives marquant le troisième anniversaire du décès de celui qu’on surnommait AGC ou encore le ‘’lion’’.

Avant de donner les grandes articulations de ce qui sera prévu lors de ces journées, le directeur général de l’IFP-AGC, Dr Bertin Yao Kouassi, et son adjointe, Dr Salimata Diabaté, ont fait le bilan succinct des activités de l’IFP-AGC, et dévoilé ses nouveaux programmes de formation pour l’année 2023-2024. ‘’En deux années de fonctionnement, l’IFP-AGC a formé deux promotions de jeunes leaders dont 94 de la première ont reçu leurs certificats de formation le 08 juillet 2022. Sur les soixante (60) auditeurs de la deuxième promotion, 55 qui ont régulièrement suivi la formation et satisfait aux critères de certification, recevront leurs parchemins et passeront le flambeau à la troisième promotion qui effectuera par ce fait, sa rentrée solennelle, le jeudi 06 juillet prochain au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire.

Sur ces 55 diplômés, on enregistre 16 filles, soit 29,09%, et 39 garçons représentant 70,91%. Le taux de réussite de l’année est de 91,66%. En dehors des activités de formation classique, l’FP-AGC organise d’autres types d’activités de renforcement de capacités. Ainsi, pour l’année 2022, trois conférences publiques et un panel de haut niveau ont été organisés’’, indique le directeur de l’IFP-AGC.

Et de continuer : ‘’Enfin du 27 février au 04 mars dernier, l’IFP-AGC a reçu des enseignants de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences po) et de l’Université de Genève qui ont assuré une formation de haut niveau à nos auditeurs et jeunes des partis politiques ivoiriens. Cette mission s’inscrivait dans le cadre de la Convention entre l’IFP-AGC et la Fondation Leaders pour la Paix, dirigée par l’Ancien Premier Ministre français Jean-Pierre Raffarin’’.

Les valeurs incarnées par Amadou Gon Coulibaly

En outre, en ce qui concerne les journées commémoratives proprement dites de l’An 3 de la disparition d’Amadou Gon-Coulibaly à l’âge de 61 ans, le lancement se fera au cours de la cérémonie de graduation des auditeurs de l’Institut le jeudi 06 juillet prochain à partir de 10h au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire. A cette occasion, une cérémonie de dédicace de l’ouvrage autobiographique intitulé ‘’Le cœur et l’Esprit’’, écrit par Venance Konan et Zyad Liman, et un voyage de jeunes auditeurs à Korhogo pour s’incliner sur la tombe du Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly, sont prévus.

D’augustes personnalités venues de la France et du Sénégal prendront part à ces journées commémoratives. Il s’agit de Najat Vallaud- Belkacem, ancienne Ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche de 2014 à 2017 sous la présidence de François Hollande, et de Modou Diagne Fada, ancien Ministre du Sénégal et actuel Président du Parti LDR YEESAL. Toutes ces cérémonies sont placées sous le haut patronage du Vice-Président de la République, Tiémoko Myelet Koné, et sous le Patronage du Premier Ministre, Patrick Achi.

Il faut souligner que l’IFP-AGC a pour objectif de contribuer au renforcement des capacités des jeunes leaders et des cadres africains par la formation aux outils de communication et de défense de leurs convictions et vise, par ailleurs, à promouvoir en son sein et auprès de ses auditeurs, les valeurs qui ont été défendues par Amadou Gon Coulibaly et dont il en faisait le fondement de sa vie politique.

Ces valeurs peuvent être rassemblées autour de quatre (04) axes majeurs qui sont l’amour et l’attachement à sa patrie, l’engagement et la loyauté, l'humilité et le désintéressement face au matériel, la compétence et la discipline. Mieux, l’IFP-AGC est ouvert à tous les citoyens, à tous les partis et groupements politiques ainsi qu’à l’ensemble des associations de la société civile, sans distinction de sensibilité ou d’obédience politique de Côte d’Ivoire.