SOS - Appel urgent a l'aide de l’ONG TIERRA DE ESPERANZA

SOS - APPEL URGENT A L'AIDE POUR L’ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE D'AIDE AUX PERSONNES VULNERABLES SUITE A UNE DECISION DE JUSTICE

Notre ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE dénommée TIERRA DE ESPERANZA COTE D’IVOIRE, en abrégé ONG TECI, dédiée à l'aide et au soutien des personnes vulnérables (VBG, Migrants, Femmes et enfant), lance un appel urgent à l'ensemble des autorités, bienfaiteurs et donateurs afin de solliciter leurs aides financières et matérielles.

En effet, nous faisons face à une situation critique résultant d'une décision de justice nous condamnant à la résiliation de notre contrat de bail pour notre centre d'écoute, d'hébergement et d'appui aux personnes vulnérables. Cette décision fait suite à des arriérés de loyers impayés d'un montant de quatre millions de francs CFA (4 000 000 FCFA) (document attesté par le plumitif judiciaire joint en annexe).

Au sein de ce centre que nos bailleurs (OIM & Ambassade de Suisse) avaient pris le soin de réhabilités, une dizaine de personnes vulnérables, y compris des nouveau-nés orphelins, bénéficient actuellement d'un hébergement et de services essentiels.

Depuis 2017 jusqu'à maintenant, notre centre d'accueil a accueilli plus de 4800 migrants de retour en Côte d'Ivoire dans le cadre du projet FFUE-OIM pour le retour volontaire au pays. Notre équipe dévouée a mis en place des programmes d'accompagnement, de réinsertion sociale et de soutien psychologique pour ces individus qui se retrouvent sans abri et en situation de grande vulnérabilité. Malheureusement, sans votre aide, nous ne serons plus en mesure de poursuivre notre mission essentielle.

C'est dans cet esprit que nous lançons un appel particulièrement urgent aux personnalités compétentes suivantes :

-Madame la Première Dame, Présidente de la Fondation Children of Africa, Mme Dominique OUATTARA ;

-Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, M. Patrick Achi ;

-Monsieur le président de l'Assemblée Nationale, M. Adama Bictogo ;

-Madame la Ministre d'État, Ministre des Affaires Etrangères, de l'Intégration Africaine et de la

Diaspora, S.E.M Kandia CAMARA ;

-Madame la Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Mme Nassénéba TOURÉ ;

-Mme la Ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Mme Myss Belmonde

DOGO, etc.

Nous sollicitons également l'appui de tous les bienfaiteurs et donateurs qui ont jusqu'à présent soutenu notre organisation. Votre aide financière et matérielle permettra de sauver notre centre d’une capacité d’une cinquantaine de places et de continuer à offrir un toit, une aide et un espoir à ces personnes vulnérables.

Il est important de souligner que la situation d'arriérés de loyers impayés est directement liée aux différentes crises engendrées par la pandémie de COVID-19 et d’autres événements de crise. Ces événements ont entraîné le blocage de toutes nos activités et subventions, nous plongeant ainsi dans une crise financière sans précédent.

Nous comptons sur votre compréhension et votre générosité afin de nous aider à venir en aide aux personnes vulnérables qui dépendent de notre centre pour leur survie. Votre soutien financier et matériel permettra de garantir la continuité de nos services, de prévenir d'éventuelles conséquences dramatiques et de restaurer la dignité de ces individus.

Pour toute information complémentaire ou pour contribuer à notre appel à l'aide, nous vous prions de contacter :

Monsieur Modeste DION, Coordonnateur Général Pays, [par téléphone mobile : 01 01 62 2020] ou [par téléphone Fixe 27 33 74 44 90] ou par courrier électronique à [ [email protected]] et à [[email protected]].