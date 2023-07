Yaya Touré: "Je suis dans un processus d’apprentissage (...) Je dois avancer"

Yaya Touré a été coopté pour être entraîneur adjoint en Belgique dans le club du Standard de Liège. Dans une interview accordée à l’agence de presse britannique PA, l’ancien milieu de terrain espère poser les bases d’une future carrière d’entraîneur.

Yaya Touré explique son choix pour le Standard de Liège

Le frère cadet de Kolo Touré, Yaya Touré fait partie désormais de l’effectif du Standard de Liège en Belgique. Il a été nommé il y a à peine un mois comme entraîneur adjoint aux côtés du sélectionneur belge, Carl Hoefkens. Avant sa nomination, l’ancien joueur de Manchester City et du FC Barcelone, était jusque-là l’entraîneur des U16 de Tottenham en Angleterre. L’ancien milieu de terrain des Eléphants ne s’est pas encore exprimé depuis qu’il a été choisi comme coach adjoint chez les Rouches.

Dans une longue interview accordée à l’agence de presse britannique PA, Yaya Touré a expliqué son choix de quitter l’Angleterre pour un retour en Belgique. L’ancien du FC Barcelone a également dévoilé son rêve dans sa nouvelle destination. "Tottenham ne m’a pas freiné et m’a laissé partir, j’ai trouvé ça brillant de leur part. En ce qui me concerne, je suis assez patient et je veux faire mes premiers pas avec prudence et de la bonne manière. C’est pour cela que je suis venu en Belgique car je veux apprendre des meilleurs entraîneurs comme Carl qui a beaucoup d’expériences", explique-t-il.

D’ailleurs, à Sclessin, le champion d’Afrique 2015, veut toujours continuer d’apprendre aux côtés de meilleurs entraîneurs pour un jour être un grand. ‘’C’est le plan et l’idée. Je dois avancer étape par étape, je suis dans un processus d’apprentissage. Je suis ouvert à tout, je continue à faire ce que je fais. Pourquoi pas en Premier League? Je ne sais pas combien de temps cela prendra, peut-être tôt ou tard. Je sais que ce sera un fameux défi car le métier d’entraîneur devient de plus en plus difficile. Certains entraîneurs ne restent pas en place plus de quatre ou cinq mois’’, dit-il. Quant à son aîné, l'ancien défenseur ivoirien, Kolo Touré, est depuis janvier dernier au chômage après avoir été limogé de Wigan en Angleterre.