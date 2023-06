Foot : Yaya Touré nommé coach adjoint du Standard de Liège en Belgique

Yaya Touré vient de passer un autre cap dans sa jeune carrière d’entraîneur. Après les U16 de Tottenham, l’ancien milieu de terrain de Manchester City débarque en Belgique où il sera l’entraîneur adjoint du Standard de Liège.

L’ancien international ivoirien, Yaya Touré continue son expérience d’entraîneur. Après Tottenham où il était jusque-là le coach des U16, l’ex-milieu de terrain de 40 ans des Eléphants de Côte d’Ivoire vient de rejoindre la Belgique. Ce n’est pas dans le club de KSK Beveren où l’ancien joueur a fait ses premiers pas il y a 22 ans dans le milieu professionnel, c’est plutôt au Standard de Liège que l'ancien talisman de Manchester City va entamer sa carrière d’entraîneur.

L’ancien milieu des Citizens est nommé entraîneur adjoint et intègre le staff de Carl Hoefkens chez les Rouches, dont l’arrivée a été officialisée le vendredi 16 juin dernier. En endossant le rôle d’entraîneur adjoint, Yaya Touré devra transmettre ses qualités et son savoir-faire par les mots et, un peu comme Thierry Henry chez les Diables rouges en son temps, il devra pouvoir s’effacer pour respecter la hiérarchie en place.

Le frère cadet de Kolo Touré, lui aussi entraîneur, a obtenu une licence A d’entraîneur de l’UEFA en juin 2022. Cette qualification précède la Licence Pro destinée aux coachs qui aspirent à un profil international. Après avoir raccroché les crampons au Qingdao Huanghai en Chine, Yaya Touré rejoint le cercle des entraîneurs. L’Ivoirien débute d’abord à Queens Park Rangers (QPR) en Angleterre. Il est nommé plus tard entraîneur adjoint de l'Olimpik Donetsk, en Ukraine, le 10 février 2021. Le 14 juin 2021, il s'est engagé en tant que coach adjoint avec le Akhmat Grozny en Russie.