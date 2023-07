Côte d'Ivoire : Le test de sélection pour le CAPA lancé, voici les conditions

Selon une information recueillie auprès du Conseil de l'ordre des avocats, le Bâtonnier Claude Mentenon a reçu la permission d'organiser le test de sélection en vue de la préparation à l'examen du CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat). Dans sa note, le conseil fixe les conditions de participation à ce test.

CAPA : Le test de sélection lancé

Le Conseil de l’ordre des avocats suite à sa session du 21 juin, a autorisé le Bâtonnier Claude Mentenon à organiser le test de sélection en vue de la préparation à l’examen du Certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA), peut-on lire dans une note publiée par le Barreau de Côte d'Ivoire.

Le test de sélection, faut-il le souligner, est ouvert à tous les ressortissants de l’espace UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine) âgés d’au moins 21 ans. Les candidats devront être titulaires d'un master II et d'une maitrise en droit ou d'un diplôme équivalent reconnu par le CAMES (Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur). Les inscriptions sont prévues du samedi 8 juillet au lundi 14 août 2023.

Rappelons qu'en mai 2023, Sansan Kambilé, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'homme, avait réagi devant la non-organisation du CAPA en Côte d'Ivoire. "Le ministère de la Justice et des Droits de l’homme voudrait rappeler que le Certificat d’aptitude à la profession d’avocat était régi par le décret n°68-399 du 3 septembre 1968. Ce décret disposait que le CAPA est délivré à l’issue d’un examen qui « a lieu chaque année au mois d’octobre ou de novembre au siège de l’école de droit » (aujourd’hui UFR des sciences juridiques, administratives et politiques) d’Abidjan", avait-il précisé par la voix de son directeur de cabinet, Kouassi Bernard.

Par ailleurs, le ministère de la Justice n'a pas manqué de laisser entendre que "le certificat d’aptitude à la profession d’avocat est délivré aux candidats définitivement admis par le directeur de l’école de droit".