Côte d'Ivoire: Plus de 4,5 milliards de FCFA pour reprofiler les routes de l'Agneby-Tiassa

C’est la salle de conférences de la préfecture d’Agboville, qui a abrité, le mardi 04 juillet 2023, le lancement du Programme d’entretien routier(PER) 2023-2025 dans la région de l'Agnéby-Tiassa. Une rencontre à mettre à l’actif du président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, Dimba N’Gou Pierre.

Agnéby-Tiassa: Près de 5 milliards FCFA dégagés pour le reprofilage des routes

« Ce programme couvre près de 1 836 km pour un montant global de plus 4,5 milliards de francs CFA et va s’étendre sur 3 ans. Ce qui permettra de traiter en moyenne 600 km de route en terre chaque année pour un montant de plus de 1,5 milliards de francs CFA.

Les routes, qu’elles soient revêtues ou en terre, constituent pour notre économie des artères vitales, indispensables à la circulation des biens et des personnes », a indiqué d’entrée, le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, en présence du corps préfectoral, des élus et cadres, chefs de service, chefs de villages et des forces de défense et de sécurité.

Pour Dimba Pierre, ce programme à l’initiative du ministère de l’Équipement et de l’Entretien routier, a pour objectif de sauvegarder le patrimoine routier existant en rendant toutes les villes et villages accessibles par des routes carrossables en toutes saisons.

« Aussi, il vise à désenclaver les différentes zones de productions agricoles pour la facilitation et l’écoulement des produits vers les centres urbains et les marchés de commercialisation.

Enfin, il doit faciliter l’accès des populations aux infrastructures socio-économiques de base. En effet, le désenclavement des zones rurales est une problématique majeure du gouvernement, qui en fait une de ses priorités dans sa politique de développement de la Côte d’Ivoire impulsée pas Son excellence monsieur Alassane Ouattara », a-t-il ajouté.

Poursuivant, le premier responsable de la santé des Ivoiriens a soutenu que depuis 2012, ce sont 5 PER qui ont été élaborés et exécutés par le ministère en charge de l’Équipement et de l’Entretien routier dans l’Agnéby-Tiassa.

« Pour un linéaire de 2 400 km, les routes en terre représentent plus de 81% du réseau routier dans la région de l'Agnéby-Tiassa. D’où l’impérieuse nécessité d’en assurer chaque année leur entretien.

En effet, la mise en œuvre du dernier PER sur la période 2019- 2020, a permis de traiter 751 km de route en terre répartis sur toute la région.

Le nouveau programme 2023-2025 pour les routes en terre dans l'Agnéby-Tiassa, revêt un caractère particulier parce qu’il permettra de préserver les acquis dans les zones concernées.

En effet, toutes les routes qui sont prises en charge par ce programme feront l’objet d’un suivi particulier de sorte qu’à la fin des 3 années, elles gardent un bon niveau de service.

L’objectif général est d'avoir à l’horizon 2030, un réseau routier dans l’Agnéby-Tiassa en bon état, qui permette à tous les habitants de se déplacer sereinement et de transporter leurs produits agricoles en toute sécurité dans un temps raisonnable », assure Dimba Pierre, avant d’inviter les acteurs du projet au respect des cahiers de charges pour le bien-être des populations.

À en croire le président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, les travaux du Programme d’entretien routier 2023-2025, sont générateurs d’emplois locaux directs et indirects.

Bien avant, il est revenu à Yao N'Déni Clément, directeur territorial de la zone sud à l'Ageroute(Agence de gestion des routes), de présenter le PER de la région.

Tizié TO Bi

Correspondant régional