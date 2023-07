Côte d'Ivoire : Le bureau de la délégation RHDP France validé par OD

Le RHDP semble être au bout de sa mue sur les bords de la Seine. Six mois après la désignation de Tidiane Koné en qualité de responsable du parti appelé Délégué extérieur pays (DEP) dans l’hexagone par le Secrétaire national chargé des militants de l’extérieur (SNME), Dramane OUATTARA dit OD, la fumée blanche traduisant l’effectivité de la composition du bureau de gestion, est apparue finalement après une si longue attente.

Le bureau de la délégation RHDP France est connu

La mission confiée au DEP Tidiane KONÉ est principalement la mise en ordre de bataille des militants et sympathisants du RHDP de France en vue de ratisser large par la mise en place de stratégies politiques innovantes voire géostratégiques, et faire émerger le parti à l’extérieur. Sa force de propositions auprès du SNME relative à l'animation du parti dans l’hexagone, doit prendre en compte des réalités sociétales et socioprofessionnelles de ses compatriotes résidant en France.

Lesdites réalités dont il n'ignore pas les velléités endogènes et exogènes qui par ailleurs jonchent son quotidien. C'est une mission si noble et militante qui demande une organisation toute particulière, et qui nécessite du temps à y consacrer, de l’énergie, de la perspicacité et le sens de l’écoute. En effet, après l’officialisation des responsabilités des membres du bureau, la léthargie et la torpeur qui s’étaient installées, laissent place désormais à une animation active surtout au niveau de la Délégation Zone île de France dirigée par Sékou KONÉ dit Souek.

Une nette visibilité renait. Bien que le retard accusé dans le processus de l’organisation des comités de base soit indéniable, nous espérons que le retard sera évanescent d'ici peu pour une relance et reprise des activités politiques afin d'être au même niveau d'action que sur les bords de la lagune Ébrié. Cependant, le processus de l’enrôlement E-militant est lancé concomitamment avec la réorganisation des militants en comités de base et en sections.

À cet égard, la présence en ce jour d'OD, secrétaire national des militants de l’extérieur sur les bords de la Seine, est saluée à sa juste valeur afin de donner un appui remarquable à ce processus. En outre, sa présence aussi est un attribut à l’organisation de la journée de remerciements des militants suite à leur dynamisme et mobilisation hors pair lors des élections présidentielles de 2020. Une mobilisation qui a fait le tour du monde traduisant la volonté de la majorité des Ivoiriens au choix du président du parti Alassane OUATTARA à la candidature présidentielle.

Cette journée de remerciement des militants est prévue après les élections locales du 2 septembre prochain. La Diaspora promet être au rendez-vous de la mobilisation, de l'essor de la démocratie en Côte d’Ivoire et demeurera le reflet de la réalité politique intérieure à l’extérieur.

Par Idriss DAGNOGO