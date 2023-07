Gon Coulibaly, 3 ans après : Retour sur cette grande capacité d'écoute

Ma fonction de conseiller spécial, directeur de la communication aura été une position privilégiée pour observer attentivement le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Je scrutais avec intérêt ses faits et gestes, son "body language".

8 juillet 2020-8 juillet 2023 : Amadou Gon Coulibaly, retour sur cette grande capacité d'écoute

Aux réunions de cabinet, aux préparatifs des cent jours, pour sa première sortie télévisée en direct, aux préparatifs des conférences de presse qui s'apparentaient souvent à des Conseils de gouvernement, avec la participation d'un nombre important de ministres, pendant les visites de travail à l'intérieur du pays...

Tout comme lors des missions à l'étranger, notamment le Forum économique de Davos, les Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI à Washington, l'intervention à Chatham House à Londres, la TICAD à Yokohama au Japon, l'Africa CEO Forum à Genève, le Global Financing Facility à Oslo en Norvège, les Road Shows de l'Eurobond en Europe et aux États-Unis, les rencontres du World Policy Conference ici et là...

Tant de belles choses ont été dites sur l'Homme d'Etat. De tout cela, ce qui lui assurait, entre autres, son efficacité, sa technicité, son aisance, sa maîtrise des dossiers, et au final ses résultats probants, c'était sa grande capacité d'écoute.

Cette humilité d'écouter véritablement les autres, les collaborateurs, les partenaires. D'écouter plus, plutôt que de parler plus. Cela lui valait de cerner à merveille les enjeux et contours de toute problématique et de prendre les décisions les plus appropriées ou de formuler convenablement les positions ivoiriennes. Alors, ses sorties, de par leur alchimie de conviction, de détermination et surtout de sincérité, rassuraient, tant au pays qu'à l'international.

Bakary SANOGO

Journaliste, expert en Communicatio