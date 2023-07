JALC 20 : L'État renforce la gouvernance du sport avant la CAN 2023

Pour la réussite de l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations de Football (CAN 2023), qui se tiendra du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire, le gouvernement ivoirien, en collaboration avec l’Unesco, a décidé de renforcer la gouvernance du secteur du sport dans le pays grâce à l’élaboration d’une Politique de l’éthique, des valeurs et de l’intégrité du sport en Côte d’Ivoire (PEVIS-CI) 2023-2025.

Journée africaine de lutte contre la corruption (JALC 203) : le gouvernement veut renforcer la gouvernance du sport en prélude a la CAN

L’information a été donnée par le ministre de la Promotion de la Bonne gouvernance et de la Lutte contre la corruption, Epiphane Zoro, ce jeudi 13 juillet 2023 à Abidjan, à l’ouverture de la 7ème édition de la Journée africaine de Lutte contre la corruption (JALC 203), célébrée sous le thème : « Gouvernance, éthique, valeurs et intégrité du sport en Côte d’Ivoire ». C’était en présence du ministre des Sports, Paulin Claude Danho, parrain de la cérémonie, et de Cheik Bamba Daniel, Président du conseil d’administration du Centre sportif, culturel et des Tic ivoiro-coréen Alassane Ouattara (CSCTICAO) qui a abrité la rencontre.

Le ministre Epiphane Zoro a expliqué que la PEVIS-CI 2023-2025, dont la vision est de « faire de la Côte d’Ivoire un pays de référence en matière d’éthique, d’intégrité et des valeurs du sport à l’horizon 2030 », a pour objectif d’œuvrer à l’avènement d’un mouvement sportif ivoirien professionnel, intègre et respectueux des valeurs du sport.

Selon lui, l’organisation de la JALC 2023, sous un thème en rapport avec le sport, a pour objectif de sensibiliser les acteurs du mouvement sportif ivoirien et les populations sur les enjeux de la lutte contre la corruption en général et la bonne gouvernance dans le secteur du sport en particulier.

Pour finir, il a appelé à l’engagement de tous pour faire de la lutte contre la corruption, au niveau national et local, une priorité en vue de l’avènement d’une Côte d’Ivoire où l’intégrité est la norme et la corruption est éradiquée structurellement.

Le ministre Paulin Claude Danho, quant à lui, a annoncé une collaboration entre son département et le ministère de la Promotion de la bonne gouvernance pour « une meilleure exploitation des importants investissements consentis par l’Etat, à la faveur de la 34ème édition de la CAN 2023 ». Cette collaboration, à l’en croire, va également permettre de développer une véritable culture associative et de la bonne gouvernance. « Sans la bonne gouvernance, tout ce qui a été investi sera un échec », a-t-il déclaré.