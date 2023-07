Côte d’Ivoire : Kader Keita a officialisé son union avec sa belle Ella Séri

Les mariages de célébrités ivoiriennes s’enchaînent ces derniers temps. Kader Keita, l’ancien milieu offensif des Éléphants, a officialisé son union le jeudi 13 juillet 2023 avec sa compagne, Ella Séri.

Kader Keita a dit ‘’oui’’ à Ella Séri

Ces derniers temps, l’on assiste à la célébration de mariage de célébrités africaines, voire ivoiriennes. Après le mariage de la présentatrice-télé, Konnie Touré, de la web humoriste, Yvidero, de l’international footballeur, Wilfried Zaha, de la chanteuse coupé décalé, Vitale, ainsi que celui du fils de la diva, Aïcha Koné, Tshaga et de la fille du reggaeman, Ismaël Isaac, Fatim Diakité, c’est au tour du tonitruant ancien milieu offensif des Éléphants de Côte d’Ivoire, Kader Kéïta de quitter le cercle des célibataires.

Un an après son mariage traditionnel avec sa compagne de plusieurs années de relation, "Popito" comme on l’appelle affectueusement, a célébré son mariage religieux le jeudi 13 juillet 2023 dans une mosquée du District d’Abidjan. Cette union entre l’ex-international de 41 ans et sa dulcinée a vu la présence de plusieurs personnalités africaines et ivoiriennes du monde de la politique, des médias, de la mode, du showbiz. On comptait la présence du ministre de la Communication et de l’Économie numérique, Amadou Coulibaly, du journaliste de Canal + Afrique, Robert de Brazza, Chico Lacoste, Lo Père Daloa et bien d’autres.

Le couple Kéïta a reçu tous ses invités dans un cadre enchanteur autour d’une réception où l'ancien joueur a encore démontré ses talents de grand danseur devant le regard administratif de sa tendre épouse et des nombreux invités. Une vidéo qui circule actuellement sur les réseaux sociaux montre la Popizaye en train d’exécuter des pas de "Gbégbé", une danse du terroir Bété de Gagnoa dont est originaire la mère de l’ancien footballeur ivoirien.