Côte d'Ivoire : Qui est Paige Marie Bannister, l'épouse de Wilfried Zaha ?

Le joueur ivoirien, Wilfried Zaha fait désormais partie des joueurs qui ont quitté le cercle des célibataires. Il a épousé le week-end dernier en Angleterre, sa compagne de mannequin, Paige Marie Bannister.

Le jour de la fête de la Saint-Valentin dit aussi la fête des amoureux le 14 février 2022, l’international ivoirien, Wilfried Zaha a profité pour demander en mariage sa fiancée, Paige Marie Bannister.

Celle avec qui l’attaquant vit depuis des années et qui lui a donné un joli garçon, est plus qu’une femme heureuse aujourd’hui.

D’ailleurs, l’attaquant est déjà père d’un premier garçon issu d’une précédente relation, dont le nom est Léo Zaha

L’ancien joueur de Manchester United de 30 ans, qui a mis fin à son contrat le vendredi 30 juin dernier avec son club de Crystal Palace, a franchi le week-end dernier une nouvelle étape de sa vie avec sa dulcinée.

En toute discrétion, sans tambours ni trompette, Wilfried Zaha a convolé en justes noces avec celle que le joueur appelle affectueusement ‘’amour de sa vie’’.

Pour l’occasion, l’Ivoirien a fait appel à quelques privilégiés pour assister au mariage. Mais, dans les vidéos en story et les photos publiées par la femme de Wilfried Zaha sur son compte Instagram, on pouvait voir lors de la réception du beau monde.

Le couple était très heureux avec les anciens coéquipiers de Wilfried Zaha et son nouveau partenaire, Stormzy à Croydon Athletic.

Avant l’heureux événement, le mois dernier et en mai dernier, Wilfried et Paige avaient enterré chacun leur vie de jeune garçon et de jeune fille avec leurs amis proches.

Au cours de ce traditionnel moment, l’attaquant ivoirien arborait un T-shirt estampillé ‘’Game Over’’.

Quant à sa femme, à sa fête, elle avait porté un maillot où il était inscrit dans le dos ‘’Mrs Zaha’’ ou des autocollants "il a la chance d'avoir Paige".

Qui est Paige Marie Bannister, la femme de Wilfried Zaha ?

L’épouse de Wilfried Zaha est un mannequin britannique originaire de Westminster. Paige Marie Bannister est aussi ambassadrice de grande marque.

En plus de cela, elle utilise les réseaux sociaux pour partager son quotidien et celui de son mari à ses nombreux followers où elle compte plus de 46 000 abonnés.

Cela fait maintenant plus de sept ans que la femme de Wilfried vit avec le joueur avec leur premier fils de deux ans, appelé Saint Laurence Zaha.