Wilfried Zaha veut rejoindre Cristiano Ronaldo à Al-Nassr

Wilfried Zaha, international ivoirien évoluant à Crystal Palace en Angleterre, sera libre de tout contrat en fin de saison. Et il serait même intéressé de devenir le coéquipier de Cristiano Ronaldo du côté d'Al Nassr, en Arabie Saoudite.

Wilfried Zaha va-t-il rejoindre Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite ?

L'international ivoirien évoluant à Crystal Palace, Wilfried Zaha, pourrait être le prochain joueur de la Premier League anglaise à rejoindre le championnat exotique d'Arabie Saoudite, après la légende portugaise Cristiano Ronaldo. A en croire un confrère britannique, Evening Standard, le redoutable dribbleur ivoirien est courtisé par la formation d'Al Nassr où évoluent CR7 et le latéral gauche ivoirien, Ghislain Konan. Le joueur de 30 ans serait également très intéressé un transfert dans ce riche club de l’Etat du Golfe, d'autant plus que le contrat qui le lie à Crystal Palace se termine à la fin de la saison.

En plus de la formation d'Al Nassr, deux autres clubs saoudiens sont aussi intéressés par le profil de Wilfried Zaha. Il s'agit des formations d'Al Hilal et Al Ittihad. Et en Europe, c'est l'AC Milan, en Italie qui songe à recruter cet attaquant ivoirien qui est perçu comme le meilleur joueur de Crystal Palace ces dernières années.

Pour rappel, Dazet Wilfried Armel Zaha est né le 10 novembre 1992 à Abidjan. Il n'avait que 4 ans lorsque sa famille est allé s'installer à Londres, en Angleterre. Formé au centre de formation de Crystal Palace, il a évolué dans toutes les catégories de jeunes de l'équipe nationale d'Angleterre. Mais en 2016, il décide finalement d'opter pour la nationalité sportive ivoirienne.