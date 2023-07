"Loyers impayés" d' Emma Lohoues : Un influenceur togolais veut payer la dette

Emma Lohoues est au cœur d’un scandale de plusieurs mois de loyers impayés sur la toile. Un influenceur qui estime énormément la belle femme d’affaires ivoirienne, a décidé de payer la totalité de la somme reclamée par le propriétaire de la maison qu’elle a quittée.

Un blogueur togolais se propose de rembourser les loyers impayés d’ Emma Lohoues

La belle influenceuse ivoirienne Emma Lohoues est secouée par une affaire de plusieurs mois de loyers impayés sur les réseaux sociaux. Cette histoire a été étalée par un certain Ibrahima Touré sur la toile sous l'appellation de Beaugars-Prince Touré. Ce dernier a même créé le buzz ces derniers jours en publiant une vidéo dans laquelle il a présenté les dégâts causés par l’auteure du livre pour enfants ‘’Dans les yeux d’Emma’’ après qu’elle a quitté sa maison.

Mais il semble que cette sortie médiatique de cet homme sur la blogosphère n’ébranle pas l’influenceuse. Elle était tranquillement au Gabon où l'ex-petite amie de feu Arafat DJ est allée prendre part à une cérémonie de dédicace de son œuvre. Plus qu’épanouie, elle affiche même des photos d’elle sur ses réseaux sociaux. La mère du petit Kobe est d’ailleurs rentrée en Côte d’Ivoire où elle donne rendez-vous à partir de 14 h à ses nombreux fans le samedi 15 juillet 2023 à la Librairie de France du centre commercial SOCOCE des Deux-Plateaux dans la commune de Cocody pour une autre dédicace de son ouvrage.

Au cœur de ce scandale de loyers impayés estimés à sept millions de Francs CFA, un influenceur togolais du nom de Mathieu se propose d’éponger complètement la dette. Il a fait à ce sujet une publication sur le Méta. "Comme je vous l'annonce, je suis prêt à verser les 7 millions de Francs CFA d’Emma Lohoues, la chérie de mon ami personnel et frère Apoutchou National’’, écrit-il. Et va plus loin pour dire : “Mettez-moi en contact avec Emma Lohoues afin de lui donner les sept millions’’.