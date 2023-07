Côte d’Ivoire : Accusée de plusieurs mois de loyers impayés, Emma Lohoues réagit

Emma Lohoues est confrontée à une affaire de loyers impayés. C’est un homme qui se fait appeler Beaugars-Prince Touré qui a ébruité l'affaire sur les réseaux sociaux. Mais, l'actrice a pris le soin, par son service juridique, de publier un communiqué-droit de réponse pour informer les internautes de la situation.

Emma Lohoues accusée de devoir 7 mois de loyers à un bailleur

Depuis quelques semaines, un individu dont le nom est Beaugars-Prince Touré multiplie des photos sur sa page Facebook dans lesquelles il présente une maison en piteux état.

Dans des publications, il accuse l’influenceuse Emma Lohoues de lui devoir plusieurs mois de loyers impayés.

‘’2 ans de location. 7 mois de loyers impayés. Voyez vous-mêmes comment elle a dégradé la maison. Affaire à suivre. Restez connectés’’, ‘’Voyez vous mêmes, est-ce normal après 2 ans de location, on peut faire ça. Affaire à suivre, restez connectés’’, ‘’Voilà comment un locataire peut délabrer ta maison... et partir. Affaire à suivre, restez connectés’’, écrit-il.

Une telle situation qui n’honore pas la notoriété ni la popularité de la femme d’affaires, a choqué plus d’un sur les réseaux sociaux.

Par la voix de son service juridique, Emma Lohoues est montée au créneau pour se justifier. Elle a publié le vendredi 7 juillet un communiqué sous forme de droit de réponse.

‘’Une Information publiée le jeudi 6 juillet et partagée plusieurs fois sur le réseau social Facebook accusait, sans réserve, Madame Lohoues Yedmely Emmanuella, connue sous l'appellation ‘’Emma Lohoues, d'être débitrice de sept (7) mois de loyer qu'elle refuserait de payer au bailleur. Après analyse de cette publication, le service juridique chargé de soigner les intérêts de Madame Lohoues constate une dénonciation calomnieuse au préjudice de la concernée et entend réagir avec les moyens de droit’’, a posté le nommé Arsène Touho.

Par ailleurs, le service juridique a fait également le rappel des faits pour faire comprendre aux uns et aux autres que c’est un acharnement qui ne dit pas son nom contre l’influenceuse ivoirienne.

‘’En effet, dans le but de domicilier sa Holding ‘’EMPIRE 17 By Emalohoues’’, Madame Lohoues concluait dans le mois de Juin 2020, un bail portant sur deux bâtiments de type duplex bâtis sur la même parcelle de terrain.

Le coût du loyer étant fixé à 1.300.000 FCFA, elle reversait, au-delà des conditions d'acquisition dictées par le bailleur, trois (3) mois de dépôt de garantie (caution) et sept (7) mois de loyers en avance, pour un montant total de 13 millions.

Elle espérait y tirer profit dans les trois (3) prochaines années après avoir investi plus d'une centaine de millions pour l'installation de la Holding. Occupant les lieux en bon père de famille, elle s'acquittait régulièrement du loyer. Malheureusement, deux ans plus tard, du fait de leur édification non conforme aux normes de construction, l'un des bâtiments s'est ployé sous l'effet d'un orage survenu le 21 juin 2022, avant d'être arrêté dans sa chute par le second bâtiment.

Face à la gravité du sinistre et des pertes engendrées, la sécurité du personnel et des biens n'étant plus garantie, Madame Lohoues n'avait d'autre choix que de résilier le contrat de bail, après avoir fait constater les lieux et le préjudice par un commissaire de justice, surtout que le bâtiment restant présentait aussi des signes très inquiétants’’, indique le communiqué.

Puis d’ajouter : ‘’Ainsi dans le mois d'août 2022 après avoir dûment informé le bailleur résidant en Europe, la HOLDING a été délocalisée et aucun loyer échu n'était resté impayé à cette date.

Cependant, le bailleur n'ayant formellement délégué aucun pouvoir à un tiers aux fins de le représenter, madame Lohoues était tenue de patienter jusqu'à ľune de ses occasionnelles visites en Côte d'lvoire pour lui remettre les clés contre restitution du dépôt de garantie (3 mois de caution), après les formalités de mise en état qu'elle ne pouvait faire de manière unilatérale.

A la surprise générale, six (6) mois après avoir quitté les lieux, le bailleur l'informe, depuis l'Europe, via le moyen usuel de communication, ne plus lui devoir de caution. Pis, il réclamait des loyers, car selon lui, l'obligation de payer le loyer continue de courir jusqu'à ce qu'il reçoive entre ses mains les clés du local, en dépit de la délocalisation de l'entreprise.

C'est dans ce contexte que se fondent les prétendus loyers impayés que le commanditaire de la publication a volontairement passé sous silence. Averti des objectifs inavoués du bailleur et prenant acte des difficultés à le raisonner, le service juridique informé de sa présence en Côte d'Ivoire, a fait servir le 30 juin 2023, une mise en demeure avant action administrative et judiciaire d'avoir à remplir madame Lohoues de sa caution et des dommages-intérêts pour le préjudice subi, dans un délai de 14 jours’’.

Cependant, l’attaque médiatique cache certainement des desseins inavoués. ‘’C'est dans l'attente de l'expiration dudit délai que le service juridique constate qu'en réplique, le bailleur a entrepris de livrer Dame Lohoues à la vindicte populaire. Il ressort de l'espèce que madame Lohoues fait face à de la mauvaise foi motivée par la cupidité et qui ne saurait rester impunie. Telle est l'économie de l'affaire que le service juridique voudrait porter à l'attention de l'opinion publique, en attendant les développements ultérieurs’’, conclut-il.

Ayant eu vent du communiqué publié, Beaugars-Prince Touré est revenu à la charge dans un nouveau post le vendredi 7 juillet pour affirmer que Emma Lohoues lui doit effectivement 7 mois de loyers impayés avec dégradation de la maison.

Et, il compte ressortir des preuves le mardi 11 juillet prochain.’’Tout va se savoir merci que Dieu nous garde’’, ajoute-t-il.