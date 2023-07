Côte d'Ivoire : Le pont de Cocody ouvert à la circulation le 3 août 2023

Le président de la République Alassane Ouattara va procéder, le jeudi 3 août 2023, à l’ouverture du Pont de Cocody. Le ministre de l’Équipement et de l’Entretien routier, Amédé Koffi Kouakou, a donné l’information ce mercredi 12 juillet 2023 au cours d’une visite dudit pont qu’il a effectuée en compagnie du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Jean Sansan Kambilé.

Pont de Cocody : "Techniquement, tout va bien"

« On a fini l’ouvrage. Techniquement, tout va bien. Toute la stabilité est assurée. Tous les tests ont été faits. L’ouvrage peut donc être livré à la circulation. C’est le Président de la République lui-même qui va procéder à l’ouverture de ce pont, le jeudi 3 août prochain. Le pont sera ouvert à la circulation », s’est exprimé Amédé Koffi Kouakou.

Ce bel ouvrage, a poursuivi le ministre de l’Équipement et de l’Entretien routier, "va permettre de décongestionner la circulation entre les communes du Plateau et de Cocody".

Le 5e pont, dont les travaux ont été lancés le 22 mars 2019 pour un délai d’exécution de 24 mois, a connu du retard. « Ce majestueux pont devait être terminé plus tôt. Mais, on a connu plusieurs épisodes (la Covid-19 et la guerre en Ukraine) qui ont perturbé considérablement l’alimentation du chantier, aussi bien en matériaux de construction qu’au niveau du personnel disponible pour pouvoir travailler sur ce chantier », a justifié le ministre.

Aussi, a-t-il ajouté, « comme c’est un chantier extrêmement important et que c’est la première fois qu’on construit un tel pont en Côte d’Ivoire, il fallait qu’on s’assure de la qualité technique de tout ce qui est réalisé ».

Notons que Le Pont de Cocody est d’une longueur de 630 m reliant les communes de Cocody et du Plateau, dont 200 m à haubans enjambant le chenal de la Baie de Cocody.