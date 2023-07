France : Kaaris encore attaqué en justice par son ex-femme

Il y a une nouvelle épisode dans le combat judiciaire qui oppose le rappeur Kaaris à son ex-femme. Elle a déposé une plainte par la voix de son avocat auprès de la procureure de la République de Beauvais (Oise) pour ‘’abandon de famille’’.

Kaaris de nouveau visé par une plainte en justice par son ex-compagne

Le rappeur français d’origine ivoirienne, Kaaris n’est pas encore au bout de ses supplices. Quand il n’est pas en train d’être attaqué par son ennemi juré de son collègue Booba, c’est avec son ancienne compagne qu’il a affaire. Cette dernière du nom de Linda P., âgée de 40 ans, la mère de leur petite fille de 6 ans, avait déposé en septembre 2022 au commissariat de Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne, une plainte contre l’artiste pour des faits de violences en septembre 2022. Selon des informations du magazine français Le Parisien dévoilées le jeudi 13 juillet 2023, Kaaris est à nouveau visé par une plainte pour "abandon de famille" par son ex-femme.

L’avocat de Linda P., Me Adrien Gabeau, a confié au quotidien français le motif de cette nouvelle plainte de sa cliente. "Mépris de son enfant, mépris de son ex-compagne et mépris des décisions de justice, Kaaris se comporte comme un aigrefin", dit-il avant de dénoncer : "Gnakouri Okou (NDLR : le nom à l’état civil du rappeur), fait litière de ses obligations en ne versant pas les sommes dues, mais uniquement celles qui lui plaisent. Malgré les courriers officiels (...) tendant à l’inviter à régulariser ses obligations, celui-ci considère que sa propre évaluation des besoins liés à l’entretien et à l’éducation de son enfant prime sur celle fixée par le juge des affaires familiales. Ce qui en dit long sur le respect qu’il accorde à la justice civile, nonobstant celle qu’il affichait déjà à la justice pénale".

Selon le Parisien, plus de 7 500 euros seraient manquants. En effet, Kaaris devrait verser 2 500 euros par mois. Ce qu'il ne fait pas toujours.

Face à cette nouvelle plainte en justice, les avocats de Kaaris ont indiqué qu’ils allaient attaquer à leur tour devant les tribunaux pour ‘’dénonciation calomnieuse’’. À en croire ces derniers, il s’agit ‘’d’une séparation houleuse comme en connaissent beaucoup de couples’’ et dénoncent une ‘’instrumentalisation de la justice et des médias’’ de la part de la plaignante. Les deux hommes de loi s’étonnent même de la ‘’concomitance de cette plainte avec l’actualité’’ de leur client. En effet, le rappeur de 43 ans prévoit un concert à l’Accor Arena, à Paris, le 29 février 2024. Il a ouvert la billetterie depuis le jeudi 13 juillet.