Côte dIvoire: Signature de convention entre la Chambre nationale d’agriculture et MTN

Ce vendredi 14 juillet 2023, MTN Côte d’Ivoire a procédé à une signature de convention avec la Chambre nationale d’agriculture de Côte d’Ivoire. Ce cadre de collaboration permettra aux deux parties de travailler mutuellement afin de faciliter des offres et services.

MTN dote la CNACI d’un outil digital pour le développement de l’économie agricole

C’est pour mener à bien leur mission qui est de contribuer au développement de l’économie agricole et de constituer une interface entre les secteurs public et privé agricole que la Chambre nationale d’agriculture de Côte d’Ivoire a bien voulu nouer un partenariat avec MTN. Ce partenariat va porter entre autres sur le domaine de la digitalisation, de la mise en service d’applications de gestion adaptées aux différents secteurs d’activités et surtout sur l’apport de solutions informatiques pour le monde agricole.

C’est donc une volonté commune des deux parties de contribuer de manière efficiente au développement de l’économie agricole de la Côte d’Ivoire qui doit se matérialiser par l’élaboration d’une convention de partenariat.

Ainsi, à travers cette convention, la compagnie de téléphonie mobile s’engage à satisfaire les demandes d’abonnement et à assurer la permanence, la continuité et la qualité du service. Elle travaillera davantage afin de maintenir la qualité du réseau.

Le président Bamba Sindou s’est réjoui de ce partenariat qui selon lui permettra aux ressortissants des chambres d’agriculture d’être mieux outillés dans la gestion numérique de leurs affaires. Il a, par ailleurs, félicité et encouragé la société MTN CI pour l’intérêt qu’elle accorde à tous les secteurs d’activités et en particulier au secteur agricole .

Prenant la parole, le directeur général de MTN Côte d’Ivoire, Djibril Ouattara a salué le président de la Chambre Nationale d’Agriculture de Côte d’Ivoire, Bamba Sindou, pour avoir permis cette signature.