Reconnu non coupable, Benjamin Mendy renaît ! Ses premiers mots

Le footballeur français Benjamin Mendy a été libéré et blanchi de toutes les charges qui pesaient contre lui. Il a été déclaré non coupable de viol et tentative de viol par la justice britannique le vendredi 14 juillet 2023 lors d'un deuxième procès.

Benjamin Mendy reconnu non coupable de viol et tentative de viol

Plus aucune charge ne pèse contre le champion du monde français 2018, Benjamin Mendy. À l’issue d’un dernier procès le vendredi 14 juillet 2023, l’ancien latéral gauche de Manchester City de 28 ans a été définitivement blanchi des faits de viol et de tentative de viol par la justice britannique. A l’énoncé du verdict, Benjamin Mendy a éclaté en larmes lors de son procès au tribunal de Crown Court de Chester (nord de l'Angleterre).

Cette décision fait suite à l’acquittement de l’ancien tricolore cinq mois après pour six autres accusations de viols et une d'agression sexuelle. Il était accusé du viol d'une femme de 24 ans en octobre 2020 et de tentative de viol sur une femme de 29 ans deux ans plus tôt, accusations qu'il a fermement contestées, assurant que ces relations, qui se sont déroulées à son domicile, étaient consenties.

Attendu à la sortie du tribunal par des médias anglais, Benjamin Mendy a fait une courte déclaration. Interrogé sur ce qu'il ressentait, l'international français de confession musulmane a répondu : "Al Hamdoulillah". Que l'on peut traduire par : "Louange à Dieu’’. Mais avant, l’une des avocates de l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a déclaré : "Benjamin Mendy souhaite remercier les membres du jury de s'être concentrés sur les preuves dans ce procès, plutôt que sur les rumeurs et les insinuations qui ont suivi cette affaire depuis le début. C'est la deuxième fois que M. Mendy est jugé et déclaré non coupable par un jury. Il est ravi que les deux jurys aient rendu les bons verdicts."

Pendant l'audience, le procureur Benjamin Aina avait décrit Mendy comme un homme dont la notoriété et la richesse faisaient qu'il n'avait pas l'habitude que les femmes lui disent "non". Le footballeur, coutumier des fêtes dans sa luxueuse demeure, avait quant à lui assuré que "jamais" il n’abuserait sexuellement d’une femme. L'une des plaignantes avait affirmé que Mendy s'était vanté d'avoir eu des relations sexuelles avec "10 000 femmes".

Notons que la vie de l’ex-international français a basculé en août 2021 lorsqu’il a été accusé de plusieurs viols, d'une tentative de viol et d'une agression sexuelle et incarcéré avant de passer cinq mois en prison. Il ensuite été libéré début janvier 2022, et placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son premier procès.