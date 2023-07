Municipales à Cocody : La santé, cheval de bataille de Yasmina Ouégnin

Yasmina Ouégnin est candidate indépendante aux élections municipales à Cocody. La fille de l'ambassadeur Georges Ouégnin accorde une place de choix à la santé des habitants des riverains de cette commune située dans l'est d'Abidjan, la capitale économique de Côte d'Ivoire.

Côte d'Ivoire : Yasmina Ouégnin s'engage pour la santé des plus vulnérables à Cocody

Yasmina Ouégnin est en lice pour la succession de Jean-Marc Yacé à la tête de la mairie de Cocody contre la décision de son parti politique le PDCI-RDA d'Henri Konan Bédié (HKB). On se rappelle que la députée ivoirienne avait clairement avoir "pleinement consciente que les profondes mutations de la population ivoirienne, aujourd’hui majoritairement urbanisée, ainsi que les exigences modernes de gouvernance de nos cités imposent la mise en place d'alternatives innovantes et adaptées, non seulement" à leurs "légitimes attentes, mais également aux nombreuses exigences imposées par l’évolution de la société ivoirienne".

La candidate indépendante entend accorder une place de choix à la santé des habitants de Cocody. En effet, pour l'ancienne pensionnaire de l'INSET (Institut national supérieur de l'enseignement technique, devenu INP-HB) assure que le développement et le progrès de ladite commune "passent par la qualité des soins apportés à la santé de tous".

"Il urge d'adresser les problématiques liées à l'accès du citoyen aux services médicaux, notamment publics, adresser les problématiques liées à l'amélioration des plateaux sanitaires, et au renforcement des capacités des acteurs du secteur médical. La santé des plus vulnérables, nos enfants, les personnes âgées,et les personnes en situation de handicap, demeure au cœur de nos actions", a fait savoir YAS, comme la surnomme ses proches.