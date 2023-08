Hommage au président Henri Konan Bédié, mort le 1er août. Tout sur l'homme !

La Côte d'Ivoire pleure aujourd'hui un grand homme d'État, le président Henri Konan Bédié. Sa mort laisse un vide immense dans le cœur de tout un peuple, car il fut bien plus qu'un président, il fut une figure emblématique de l'histoire politique ivoirienne.

Henri Konan Bédié, l'œuvre de sa vie, la Côte d'Ivoire

Henri Konan Bédié a dédié sa vie au service de son pays la Côte d’Ivoire. À travers les tumultes de l'histoire, il a su maintenir le cap et œuvrer pour le bien-être de ses concitoyens. Son héritage politique et sa vision pour la Côte d'Ivoire ont laissé une marque indélébile dans notre nation.

En tant que président de la République, il a guidé notre pays vers des avancées économiques et sociales significatives. Son approche politique, adossée au consensus, a été un exemple de leadership pour ses militants.

Henri Konan Bédié était aussi un homme de conviction, fidèle à ses valeurs et à l'héritage politique de son prédécesseur, le président Félix Houphouët-Boigny. Il a toujours cherché à maintenir l'unité nationale et à préserver les valeurs de paix et de fraternité qui font la richesse de notre pays la Côte d'Ivoire.

Au-delà de ses fonctions politiques, Henri Konan Bédié était un père de famille aimant et un modèle pour ses proches. Il a su allier sa vie publique à sa vie personnelle avec une dévotion particulière et sans faille à son épouse Henriette Koizan Bomo Konan Bédié, sa biche royale, « le type de femme avec qui vous n’aurez jamais de goumin ».

Aujourd'hui, nous disons adieu à un homme d'État important qui a fait ce qu'il a pu pour son pays, qui a été un visionnaire et qui était un rassembleur au sein de sa famille politique. Nous garderons en mémoire sa sagesse, son dévouement et son amour pour la Côte d'Ivoire.

En ces temps de deuil, nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à tous les Ivoiriens qui partagent notre peine. Que la mémoire du Président Henri Konan Bédié reste éternellement gravée dans nos cœurs et que son héritage continue d'inspirer les générations futures pour bâtir une Côte d'Ivoire prospère, unie et pacifique.

Reposez en paix, Président Henri Konan Bédié. Votre lumière continuera de briller dans les cieux et parmi nous.

Qui était Henri Konana Bédié ?

Henri Konan Bédié était un homme politique ivoirien né le 5 mai 1934 à Daoukro, en Côte d'Ivoire, et décédé le 1er août 2023 à la Policlinique internationale Sainte-Marie (Pisam) de Cocody. Il a joué un rôle majeur dans la vie politique de la Côte d'Ivoire pendant plusieurs décennies.

Bédié a été chef d'État ivoirien de 1993 à 1999, succédant à Félix Houphouët-Boigny après le décès de ce dernier. Il a dirigé le pays en tant que président de la République et a également été président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci), un parti politique important fondé par Houphouët-Boigny.

Surnommé "Houphouët-Boigny le jeune" en référence à son prédécesseur, Bédié cherchait à préserver l'héritage politique et les valeurs du Pdci. Sous son mandat, la Côte d'Ivoire a connu quelques avancées significatives sur le plan économique et social, mais aussi des controverses politiques, comme l'affaire du détournement des 18 milliards de F CFA de l'Union européenne qui a fait le lit du coup d'État de 1999 qui a mis fin à son règne.

Malgré les tensions politiques qui ont marqué son règne et la période post-coup d'État, il a toujours prôné la recherche de solutions pacifiques et l'unité nationale pour surmonter les crises. Son décès le 1er août 2023 a provoqué une vague d'émotion en Côte d'Ivoire et dans le monde politique, rendant hommage à une figure emblématique de l'histoire politique ivoirienne.

Quel a été le parcours d'Henri Konana Bédié

Le parcours académique d'Henri Konan Bédié est marqué par une formation solide en économie et en administration. Il avait obtenu son baccalauréat scientifique en 1954 à l’École normale de Dabou avant de poursuivre ses études supérieures à l’université de Poitiers, en France. Il a obtenu un diplôme d'économie. Feu HKB a aussi une licence en droit, deux diplômes d’études supérieures en économie politique et un certificat d’aptitude à la profession d’avocat.

Après ses études en France, Bédié est revenu en Côte d'Ivoire pour entamer sa carrière dans la fonction publique, notamment au poste de directeur à la caisse de prévoyance sociale et des prestations familiales. Il a occupé plusieurs postes au sein du gouvernement ivoirien, notamment celui d'ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis de 1961 à 1966. Il revient ensuite en Côte d'Ivoire où il devient délégué aux Affaires économiques et financières de 1966 à 1968, puis ministre de l’Économie et des Finances de 1968 à 1977.

Enfin, président de l'Assemblée nationale de 1980 à 1993 sous la présidence de Félix Houphouët-Boigny, il lui succède à la tête du pays le 7 décembre 1993 à son décès avant de se faire élire en 1995 avec 96,44 % des suffrages face à Francis Wodié, décédé lui aussi le 3 juillet 2023.

Qui a fait le coup d'État en Côte d'Ivoire ?

Le coup d'État en Côte d'Ivoire a été mené par feu le général Robert Guéï en 1999. Ce coup d'État a abouti à la destitution du président Henri Konan Bédié, qui était alors le chef d'État ivoirien. Suite à ce coup d'État, Robert Guéï a pris le pouvoir et s'est autoproclamé président de la République de Côte d'Ivoire. Le renversement d'Henri Konan Bédié a marqué une période de tumulte politique dans le pays.