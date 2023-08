Décès de Konan Bédié: Charles Blé Goudé salue la mémoire d'un grand homme d'État

Charles Blé Goudé a rendu hommage à l'ancien président Henri Konan Bédié, décédé le 1er août 2023 à Abidjan.

Henri Konan Bédié quitte défintivement la scène

L'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié est mort des suites d'un malaise à 89 ans. Celui qui a dirigé la Côte d'Ivoire après le décès du père de l'indépendance en 1993 s'en est allé et sa dépouille repose à Ivoire Sepulture à Treichville (IVOSEP). L'annonce de son décès a provoqué une vague de récation sur les réseaux sociaux.

Charles Blé Goudé attristé par la mort de Konan Bédié

En déplacement en Europe, le premier voyage depuis son retour en Côte d'Ivoire, l'ancien ministre de Laurent Gbagbo,Charles Blé Goudé a exprimé sa tristesse suite au décès de cette figure importante de la politique ivoirienne.

CHARLES BLÉ GOUDÉ PLEURE LE PRÉSIDENT HENRI KONAN BEDIÉ.

Chers compatriotes,

Je viens d’apprendre avec une grande tristesse, le décès de l'ancien Président Henri KONAN Bédié, peu après son hospitalisation d'urgence à la Pisam. La mort de ce grand Homme d’État, est une perte dont je mesure l'ampleur. Il cumule un grand parcours professionnel et une carrière politique exceptionnelle.

Sa stature d’homme d’État, son humanisme, son amour du travail bien fait, son caractère de bon vivant et son humour parfois vont nous manquer terriblement.

Le doyen de nos Présidents s’en est allé, pendant que nous avions un rendez-vous en suspend. Le président BÉDIÉ nous laisse ainsi orphelins d’une certaine idée de la Côte d’Ivoire qu’il a su si bien incarner.

Sincères condoléances à Madame Henriette BÉDIÉ, à ses enfants et à l’ensemble des membres de sa famille. À sa famille politique et à l'ensemble du peuple ivoirien, je tiens à adresser mes condoléances les plus attristées. Dans cette douloureuse épreuve, je tiens à vous exprimer ma solidarité, ainsi que celle du COJEP.

Que son âme repose en paix.

Charles BLÉ GOUDÉ