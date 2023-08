Côte d'Ivoire : Yango offre un nouveau mode de paiement aux chauffeurs

En sa qualité de principal service de VTC en Afrique, Yango a décidé d'oeuvrer pour une conduite sûre et pratique des chauffeurs. À cet effet, l'entreprise vient de lancer Yango Pay, une méthode de paiement sans numéraire dans l'application.

Côte d'Ivoire : Yango lance l'application Yango Pay

À travers sa nouvelle application mise en oeuvre en Côte d'Ivoire et au Ghana dès le mois d'août, Yango entend fournir aux usagers des portefeuilles prépayés en boucle fermée pour les services de VTC de Yango, y compris les transactions d'argent mobile sans numéraire, les remboursements ainsi que les recharges via les comptes bancaires. Yango Pay vise à offrir une expérience de paiement en ligne plus sûre, plus rapide et plus pratique.

Cette application résout les cas où le passager doit attendre que le chauffeur obtienne de l'argent physique alors qu'il est censé lui rendre la monnaie au passager à la fin du trajet. Cette situation fait perdre du temps et apporte une solution aux cas où les chauffeurs n'ont plus d'argent liquide pour rendre la monnaie.

"Yango Pay a un objectif crucial qui est de fournir une option de paiement sûre, sécurisée et pratique afin d'améliorer l'expérience des chauffeurs et des passagers, et d'établir la confiance entre des millions d'utilisateurs. Nous sommes ravis de pouvoir offrir ce nouveau service et de participer à la construction de l'inclusion financière en Afrique. Avec les paiements sans espèces, le passager peut payer le montant exact sans ajouter de coût supplémentaire comme une commission par le biais de l'argent mobile", a fait savoir Adeniyi Adebayo, responsable de l'Afrique et du développement commercial chez Yango;

Les ajustements ou les annulations sont gérés en douceur et les fonds sont rapidement reversés dans le portefeuille de l'utilisateur. L'utilisation du portefeuille Yango Pay est gratuite : il n'y a pas de frais de maintenance, de recharge ou de transaction pour les utilisateurs. Pour permettre l'utilisation du compte pour le paiement de la course, cette méthode doit être sélectionnée avant la demande de course.

Pour les chauffeurs des partenaires de l'entreprise, Yango Pay sera un moyen plus pratique et plus sûr de sécuriser leur argent puisqu'ils n'auront pas à transporter d'argent liquide sur eux dans le cadre de leur travail. Avec l'application, il est également impossible pour le passager de partir sans avoir payé la course et les paiements qui ne sont pas effectués à la fin de chaque trajet seront débités au passager et versés sur le compte du parc de taxis. Les chauffeurs recevront leurs paiements de la même manière que les autres méthodes de paiement sans numéraire, telles que les cartes.

Une fois qu'un utilisateur paie pour une course en utilisant Yango Pay, les gains du chauffeur sont transférés sur son compte. Le calendrier de paiement dépend des parcs de taxis avec lesquels ils travaillent.