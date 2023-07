Yango offre une formation gratuite à ses chauffeurs partenaires

L'une des principales plateformes de VTC en Afrique, annonce aujourd'hui le programme Yango Education, un engagement de l'entreprise à accroître les avantages offerts aux chauffeurs partenaires de l'entreprise et/ou à leurs familles en leur donnant accès à des cours d'initiation à l'analyse de données en ligne avec les ingénieurs de Yango.

Yango initie une formation en analyse de données pour ses chauffeurs

Dans un monde où le numérique est devenu un élément fondamental de l'activité des entreprises, Yango Education propose aux utilisateurs de se familiariser avec les fondamentaux de l'analyse de données. Ils seront capables de collecter, d'analyser et de visualiser des données relatives au développement de l'entreprise. Cette compétence leur permettra de prendre des décisions commerciales en accord avec les réalités du marché.

Selon Adeniyi Adebayo, Chief Business Development Officer et Head of Africa de Yango, la société s'est engagée à fournir de meilleures incitations et une valeur ajoutée à sa communauté de chauffeurs par le biais du programme d'éducation de Yango. Cette initiative vise à améliorer les perspectives de vie des chauffeurs, illustrant ainsi l'engagement de la société en faveur du développement durable. M. Adebayo a expliqué que les cours de formation aux technologies de l'information ont été conçus pour aider les chauffeurs à poursuivre une carrière en dehors du secteur des services. Il a souligné que les cours de formation sont gratuits pour les chauffeurs partenaires et qu'ils ont connu un grand succès, comme en témoignent les centaines de demandes déjà reçues.

Pour avoir le droit de suivre le cours ou de l'offrir à son enfant, il faut être un conducteur partenaire actif depuis au moins trois mois, avoir une bonne note et être âgé d'au moins 18 ans. Les candidats doivent également disposer d'un ordinateur portable ou d'un PC et d'une connexion internet. La priorité sera donnée à ceux qui souhaitent poursuivre leurs études et faire carrière dans l'analyse de données. Le cours sera dispensé aux 50 familles sélectionnées après examen des candidatures et entretiens personnels avec l'équipe de Yango.

Concrètement, la formation dure 80 heures à raison de 20 heures par semaine, soit un mois d'apprentissage. Entièrement gratuite pour les chauffeurs partenaires, la formation rencontre déjà un vif succès avec plus de 500 candidatures de chauffeurs reçues.

Yaya Sylla, chauffeur partenaire de Yango, se réjouit d'avoir pu bénéficier de cette initiative. "Je salue chaleureusement l'initiative proposée par Yango Education qui va me permettre d'acquérir de nouvelles connaissances et compétences en matière d'analyse de données et de programmation, ce qui est toujours bénéfique. En tant que responsable d'une association de chauffeurs, l'acquisition de nouvelles compétences élargira mon cercle de connaissances et améliorera certainement la façon dont je gère mon entreprise, ce qui me permettra de devenir un meilleur professionnel. Aujourd'hui, nous vivons à l'ère du numérique et, quel que soit le domaine dans lequel vous travaillez, il est essentiel d'avoir de solides compétences numériques. Je veux participer à cette révolution numérique dans mon pays également", a-t-il déclaré.