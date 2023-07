Côte d’Ivoire : Mylène Djihony (Miss CI 2023) aux côtés de Dominique Ouattara

La nouvelle Miss CI 2023 Mylène Djihony a effectué une sortie remarquable le vendredi 14 juillet 2023 au Palais présidentiel au Plateau. Elle était présente aux côtés de nombreuses personnalités pour prendre part à la distinction de la Première dame Dominique Ouattara, en tant que commandeur dans l’Ordre du mérite de la santé par le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle.

Mylène Djihony prend part à la distinction de la Première dame

La Première dame de Côte d’Ivoire Dominique Ouattara a été la marraine de la finale de l’élection de Miss CI 2023 qui s’est déroulée le samedi 1er juillet dernier au Palais des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire de Cocody. Malgré son absence au sacre de Mylène Djihony, l’épouse du président de la République, Alassane Ouattara, s’est faite représenter par la femme du Premier-ministre Patrick Achi en la personne de Florence Achi.

La plus belle fille de Côte d’Ivoire n’avait pas encore eu l’honneur de présenter sa couronne à la femme du chef de l’Etat ivoirien. Le privilège lui a été donné lors de la 9e session ordinaire le vendredi 14 juillet du Conseil national de lutte contre le Sida ( CNLS), à la salle des pas perdus du Palais présidentiel au Plateau. A cette occasion, Miss CI 2023, âgée de 25 ans, s’est associée à un parterre de personnalités dont le vice-président Tiémoko Meyliet, le Premier ministre, Patrick Achi et bien d’autres personnalités du monde de la santé pour célébrer la Première dame de Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara.

La présidente de Children of Africa, par ailleurs ambassadrice spéciale de l’Onusida pour la prévention de la transmission mère-enfant du VIH et pour la promotion du traitement pédiatrique, a été honorée pour ses actions en faveur du couple mère-enfant et pour son engagement aux côtés des enfants infectés et affectés par le VIH-Sida. Elle a été faite commandeur de l’Ordre de la Santé par le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba. Dominique Ouattara a reçu également au cours de cette session un trophée de la part du Réseau Ivoirien des Jeunes contre le Sida (RIJES) pour son engagement dans la lutte contre le Sida