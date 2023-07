Côte d'Ivoire: Patrick Achi et la Première Dame célèbrent les mamans la Mé

La ville d’Adzopé, dans la région de la Mé, a abrité le jeudi 6 juillet, la cérémonie officielle de la célébration de la fête des mères. La Première Dame, Dominique Ouattara, a parrainé cette édition en présence de nombreuses personnalités dont le Premier-ministre, Patrick Achi.

Patrick Achi à la Première Dame, Dominique Ouattara: "Vous êtes une femme d'exception"

Les populations de la région de la Mé ont pris d’assaut l’esplanade de la nouvelle gare routière d’Adzopé le jeudi 6 juillet pour célébrer, avec le Premier-ministre, Patrick Achi, et la Première Dame, Dominique Ouattara, la cérémonie officielle de la fête des mères de Côte d’Ivoire. Une occasion qui a permis aux chefs coutumiers, aux autorités administratives, politiques, aux guides religieux, aux chefs de communautés, etc. de la région de la Mé, de venir témoigner leur gratitude à l’épouse du Président de la République de Côte d’Ivoire, Mme Dominique Ouattara.

L’arrivée de la Première Dame, pour la quatrième fois à Adzopé, ne surprend guère puisqu’elle montre l’intérêt qu’elle a pour cette région chère au chef du gouvernement ivoirien et président du conseil régional de la Mé. Raison pour laquelle, Patrick Achi l’a remerciée. ‘’Aujourd’hui est à n’en point douter un jour exceptionnel. Un grand jour qui restera gravé dans les mémoires et dont le souvenir irriguera longtemps les conversations dans tous les hameaux de notre région. Nous avons le bonheur d’être des privilégiés, par votre présence régulière dans notre région, cela fait maintenant la 4ème fois dans notre région. Ici, aujourd’hui, nous célébrons la Fête des mères, les Mères de cette terre et nous célébrons par la même occasion votre venue, Madame la Première Dame, qui la sacralise. Vous pouvez imaginer sans peine, l’honneur, la fierté et la joie de vous recevoir, de nouveau, dans cette région de La Mé. Oui, aujourd’hui, La Mé accueille sa mère, sa sœur. Nous vous remercions du fond du cœur, Madame la Première Dame’’, exprime-t-il.

Avant de continuer : ‘’Ce jour est vraiment le nôtre, que Dieu vous bénisse et vous le rende au centuple. Permettez-donc à l’enfant de la Mé que je suis, de prendre la parole au nom de toutes ces populations qui sont venues vous accueillir tout naturellement avec enthousiasme, avec chaleur, avec amour et dans le seul espoir de simplement vous voir, ou même vous toucher. Au nom de toutes ces femmes et de tous ces hommes, permettez que je vous offre leur vibrant hommage et leurs remerciements sincères à la femme d’exception que vous êtes’’.

A l’occasion de cette cérémonie de célébration des mamans, la Première Dame, Dominique Ouattara a fait des dons en nature et en espèces d’une valeur de plus d’un milliard de FCFA aux femmes de la Région de la Mé. Ainsi, de manière spécifique, l'épouse du Chef de l’Etat a offert du matériel agricole, des tricycles, du matériel de couture et de coiffure, ainsi que de nombreux dons à ses sœurs commerçantes en vue de renforcer les capacités et l’autonomisation des femmes de la région. La valeur de ces dons en nature est estimée à 500 millions F CFA. Dans son adresse, Dominique Ouattara a rendu un vibrant hommage aux femmes de la région pour leur implication dans le développement de le Mé.

‘’Cette année, j’ai tenu à venir à Adzopé pour répondre à l’invitation de ma chère sœur, Madame Florence Achi. Je souhaitais de tout cœur être là, pour partager ce moment de communion avec les femmes de la région de la Mé. Il était important pour moi de revenir ici, pour vous manifester toute mon affection et vous dire combien je suis fière de vous. Aujourd’hui, vous êtes à l’honneur. Nous vous célébrons non seulement pour la vie que vous avez donnée, mais aussi et surtout pour tous les efforts que vous fournissez pour assurer le bien-être et l’éducation de vos enfants.

Vous consentez de grands sacrifices pour leur offrir le meilleur avenir possible. Vous travaillez dur pour soutenir vos époux et contribuer à l’équilibre de vos familles. Et c’est pour ce don de soi et cet engagement dont vous faites preuve par amour, que vous méritez d’être célébrées chaque année. Chères mamans de la Mé, je voudrais vous dire solennellement merci pour tous vos efforts et votre contribution à la construction de notre beau pays’’, témoigne-t-elle.

Plusieurs femmes de la région de la Mé qui couvre les départements d’Adzopé, Akoupé,Yakassé-Attobrou et Alépé, ont été faites Chevalières dans l’ordre du mérite de la femme et de l’enfant et ont reçu des diplômes d’honneur. La cérémonie officielle de la commémoration de la fête à Adzopé, a enregistré la présence de Maïmouna Koné, épouse du Vice-Président de la République, de Nassénéba Touré, Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, ainsi que de Mariatou Koné, Ministre de l’Education nationale et de l’alphabétisation, et de Françoise Remarck, Ministre de la culture et de la francophonie.