Municipales à Adzopé: Michel Noufé exhorte les femmes à soutenir Florence Achi

Elles sont venues de tous les quartiers et de toutes les contrées de la commune d'Adzopé pour prendre part à la cérémonie d’investiture de leur Présidente. Les femmes de toutes les associations réunies au saint de l’Union Fédérale des Femmes d’Adzopé pour Madame Achi Florence (U2FAF) ont pris d’assaut l’espace FORGE le samedi 17 juin 2023 à l’appel de leur Présidente Mme Mahi Fofana. C’était en présence de toutes les couches sociales de la ville.

Côte d'ivoire: Depuis Adzopé, Dr Noufé Michel mobilise les femmes pour la victoire du RHDP

Placée sous la Présidence du Premier ministre Patrick Achi, sous le patronage de Mme Achi Florence et le parrainage du Directeur des Moyens généraux du Trésor public, le Dr Michel Noufé, cette cérémonie vise à impulser une dynamique autour d’un idéal commun. Celui de l’épanouissement socio-économique des femmes pour un développement harmonieux de la ville d’Adzopé. Selon le Président du comité d’organisation et initiateur de la cérémonie Kouyaté Adama, l’U2FAF regroupe 32 associations et revendique plus de 3000 membres toutes engagées pour la cause de leur leader Mme Florence Achi.

La représentante de l’épouse du Premier Ministre par ailleurs, Directrice de la planification au Conseil général de la Mé, a félicité les femmes pour leur solidarité et leur engagement autour de Mme Florence Achi. Mme Angbo a saisi l’occasion pour inviter les femmes à profiter des fonds de garantie mis à leur disposition pour initier des projets en vue de leur autonomisation.

Après avoir rendu un vibrant hommage au Premier Ministre Achi Patrick pour ses actions aux côtés du Président de la République dans le développement et la paix en Côte d’Ivoire, le parrain Michel Noufé a félicité ses filleuls pour le choix porté sur Mme Florence Achi dans la réalisation de leurs projets de développement.

« Chères sœurs, chères mamans d’Adzopé, en décidant de vous mettre au service de Mme Florence Achi pour votre épanouissement et le développement de votre ville, vous avez fait le meilleur choix. Car comme dit l’adage, aux côtés d’un grand homme, se trouve une grande Dame. Je suis plus que convaincu qu’avec cette grande Dame, la ville d’Adzopé connaîtra un développement plus harmonieux et la population encore mieux épanouie. C’est pourquoi, je vous engage toutes dès à présent à vous unir davantage ainsi que vos époux derrière Mme Florence Achi afin de relever tous les défis présents et à venir. Vous les femmes, vous êtes le fer de lance du développement et de la cohésion sociale».

En plus de l’appui financier accordé aux femmes de l’U2FAF, le parrain Michel Noufé a promis 1000 teeshirts à Mme Florence Achi lors de la campagne à venir. Le Dr Michel Noufé en qualité de Secrétaire Départemental du RHDP, a saisi l’occasion pour lancer un appel à toutes les populations ivoiriennes de faire le bon choix au moment venu pour le triomphe du RHDP partout en Côte d’Ivoire au soir du 2 septembre 2023. C’est dans une ambiance nourrie de danses et de chants que la Présidente de l’Union fédérale des femmes d’Adzopé pour Madame Achi Florence, a été investie ainsi que l’ensemble de son bureau.

Bien avant, le Directeur du Centre hospitalier régional (CHR) d’Adzopé est intervenu pour exhorter toutes les femmes ainsi que la population à fréquenter l’hôpital. Selon le Colonel Nanan, « l’hôpital avec ses 500 agents, est à la disposition de tous pour des soins de qualité et à moindre coût ». Il convient de noter que cette cérémonie était également meublée de plusieurs actions sociales dont une collecte de sang visant 500 poches, une remise de don à la prison civile et à la maternité de l’hôpital d’Adzopé.

Info: N. Dapa