E-commerce en Côte d’Ivoire: Bouaké et Yakro en tête après Abidjan, la belle percée de Jumia

En Côte d’Ivoire, nul doute que l’arrivée de la plateforme de commerce électronique Jumia, a profondément révolutionné ou du moins changé les habitudes des Ivoiriens. Désormais, plus besoin de se déplacer forcément pour s’offrir une marchandise. Explications.

Côte d’Ivoire: Un rapport de Jumia révèle l'expansion réussie du commerce électronique dans les zones secondaires et rurales du pays et notamment dans le nord

Une réalité en Côte d’Ivoire depuis une décennie, l’e-commerce a révolutionné les comportements des Ivoiriens. Avec une croissance économique dynamique, la Côte d’Ivoire a fait un bond technologique où aujourd’hui la grande majorité de la population est connectée à internet grâce à la démocratisation des smartphones notamment et les réflexes acquis durant la pandémie du COVID-19. L’évolution de la technologie a changé les habitudes de la population ivoirienne. Avec un smartphone et une connexion internet la vie est simplifiée.

L’e-commerce fait de plus en plus partie intégrante des habitudes de consommation notamment à Abidjan et de plus en plus dans les zones secondaires et rurales. Selon un rapport publié par Jumia sur l’expansion du commerce électronique dans les zones rurales du pays, la principale plateforme de commerce électronique en Côte d’Ivoire a opéré une pénétration réussie dans les régions à l’intérieur du pays en apportant des solutions de commerce de proximité à ces populations rurales.

L’entreprise qui célèbre son 11e anniversaire, en étant physiquement présente dans tout le pays grâce à plus de 181 Pick-Up Stations (PUS) couvrant plus de 107 villes, y compris dans les zones reculées, a réussi à mettre en œuvre sa stratégie consistant à fournir une solution d'achat et à répondre aux besoins des consommateurs ruraux. Sa collaboration avec plus d’une trentaine de partenaires logistiques locaux, a permis de rendre plus efficaces les opérations de la chaîne d'approvisionnement, permettant ainsi à l'entreprise de répondre aux diverses demandes de ces marchés mal desservis.

Selon le rapport, Bouaké et Yamoussoukro sont aujourd’hui les régions les plus prometteuses et arrivent en tête des volumes de vente en dehors d’Abidjan. Les consommateurs ruraux de Côte d'Ivoire bénéficient de la vaste sélection de produits abordables proposée par Jumia sur son marché en ligne. 43% des livraisons sont effectuées dans les zones les plus reculées. 90% des clients ont déclaré avoir économisé de l'argent grâce à leurs achats et 71% renouvellent leurs commandes sur Jumia.

Une belle performance due au rôle essentiel que joue JForce, un réseau de plus de 17 000 consultants commerciaux indépendants, dans l'éducation des consommateurs sur les offres de Jumia et dans la sensibilisation par le biais de canaux de marketing locaux et hors ligne. Leurs efforts permettent d'initier les populations rurales au commerce électronique, ce qui favorise la croissance et l'adoption de la marque.

Jumia est présent dans 267 villes avec une forte pénétration dans tout le pays et une expansion réussie au-delà d'Abidjan, la capitale, à l’intérieur du pays et dans les zones rurales pour répondre aux besoins des populations très mal desservies par le commerce de détail. La Côte d'Ivoire est le plus grand producteur de cacao au monde. 47,5 % de la population vit dans les zones rurales et 44 % de la main-d'œuvre est employée dans les zones rurales, selon la Banque mondiale en 2020. Cela fait des zones rurales du pays une partie cruciale de l'économie nationale. Les zones rurales du pays représentent donc une part cruciale du marché à adresser.