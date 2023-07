Littérature : Le SILA signe un partenariat avec le Salon du livre africain

Le SILA (Salon international du livre d'Abidjan) est désormais en partenariat avec le Salon africain du livre pour une durée de trois ans. Selon un communiqué officiel, il s'agira pour les deux parties de développer un volet d'événements professionnels destinés aux acteurs africains du livre.

Littérature : Nouveau partenariat entre le SILA et le Salon africain du livre

Le SILA, piloté par Anges Félix N'dapkri et le Salon africain du livre ont décidé de regarder dans la même direction. En effet, un communiqué consulté par Afriquesur7 fait savoir que ces deux événements ont paraphé un partenariat portant sur trois ans. L'objectif est de mettre en place un volet d'événements professionnels pour les acteurs africains du livre et de favoriser en Côte d'Ivoire, une promotion de la lecture à travers les bibliothèques et par des actions de médiation tournées vers le grand public.

Le partenariat vise aussi à créer des passerelles de dialogue et d'action, à dynamiser la structuration et la professionnalisation des acteurs du livre, mais également à favoriser la montée en compétence des responsables de bibliothèques tout en sensibilisant et en portant la parole des acteurs ivoiriens du livre. Par ailleurs, toutes les actions auront lieu en Côte d'Ivoire conformement aux besoins locaux identifiés.

Il est important de souligner que ce projet est financé par l'AFD et bénéficie du soutien du programme Accès Culture de l'Institut français. Le partenariat entre le SILA et le Salon africain du livre s'étend de 2024 à 2027, apprend-on.

Notons que le volet professionnel de ce nouvel accord comprendra des ateliers en visio sur six regroupant des professionnels du livre de toute l'Afrique.