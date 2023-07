Côte d'Ivoire: Pourquoi Sidi TOURÉ s'est rendu au Terminal à Pêche du port d’Abidjan

En Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien s’est résolument engagé dans la préservation des ressources halieutiques. À cet effet, il a pris un décret instituant une période d’interdiction et de fermeture saisonnière annuelle des pêches dans les eaux ivoiriennes pour le repos biologique des ressources, à compter du 1er juillet 2023.

Côte d'Ivoire / Fermeture saisonnière des pêches : le ministre des ressources animales et halieutiques au port d'Abidjan pour s’assurer de l’application de la mesure

En vue de s’assurer de l’application effective de cette mesure, des opérations de suivi, de contrôle et de surveillance sont menées par le ministère en charge des ressources animales et halieutiques, en collaboration avec les administrations partenaires dont le Port Autonome d’Abidjan fait partie.

C’est dans cette optique que le premier responsable de ce département ministériel, M. Sidi Tiémoko TOURÉ a effectué une visite au Terminal à Pêche du port d’Abidjan, le jeudi 6 juillet 2023, en compagnie du Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan, M. Hien Yacouba SIÉ.

Le ministre s’est rendu successivement à la halle de tri et de criée (zone de débarquement des produits de pêche fraîche locale), et au môle. Au terme de sa visite, il s’est félicité du respect de la mesure gouvernementale au port d’Abidjan. « Nous avons pu constater au port que toutes les embarcations non autorisées sont à quai », a-t-il déclaré.

Il a surtout expliqué que face à la menace que constitue la baisse continue des ressources halieutiques marines, l’objectif de cette mesure est de préserver les stocks des espèces de poissons et de garantir leur reconstitution en évitant la surpêche. M. Sidi TOURÉ a également mentionné que cette mesure est appliquée dans d’autres pays de la côte ouest africaine, notamment le Sénégal et le Ghana.

Il a enfin tenu à rassurer les consommateurs que des dispositions sont prises pour l’approvisionnement régulier des marchés en produits halieutiques afin d’éviter toute pénurie. Précisons que la fermeture saisonnière des pêches est appliquée sur la période allant du 1er au 31 juillet 2023 en ce qui concerne la pêche artisanale maritime, et du 1er juillet au 31 août 2023, pour la pêche semi-industrielle et industrielle.