Côte d’Ivoire : La diaspora guinéenne célébrée à travers le Katala 224

Une cérémonie de remise de trophées, dédiée à un échantillon d’hommes et de femmes guinéens, dénommée ‘’Katala 224’’, dépose ses valises à Abidjan. Elle va mettre en lumière les modèles de réussite de ressortissants guinéens vivant en Côte d’Ivoire.

Le Katala 224 pour mettre en lumière les modèles de réussite de la diaspora guinéenne

Des modèles de réussite guinéens vont être mis en lumière dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan. Et justement, la Côte d’Ivoire a sur son sol, environ trois millions de ressortissants guinéens qui travaillent dans différents secteurs d’activités génératrices de revenus.

Pour ce faire, une cérémonie de distinction s’offre à eux pour montrer leur savoir-faire en dehors du territoire guinéen.

Cette plateforme pour les mettre en avant est appelée ‘’Katala 224’’. Ce mot vient de la langue guinéenne Soussou, qui veut dire ‘’une personne qui se bat’’ ou ‘’un travailleur courageux’’.

Cette cérémonie organisée chaque année en République de Guinée depuis 2017, a déposé ses valises pour la sixième édition au Sénégal en 2022 pour mettre sur un piédestal des Guinéens vivant dans ce pays.

Pour l’édition 2023, les organisateurs de ce grand événement de récompense dont le commissaire général est Haba Elise Koivogui, ont décidé de mettre un accent particulier sur les Guinéens vivant sur le territoire ivoirien.

Avec un seul leitmotiv : ‘’Ensemble, forgeons l’excellence de la diaspora guinéenne’’.

Par ailleurs, l’objectif premier de la septième édition qui se tiendra au mois d’octobre prochain à Abidjan, est de faire remarquer de la plus belle des manières l’impact de la forte communauté travailleuse de Guinée en Côte d’Ivoire.

En plus de cela, c’est vendre le potentiel guinéen en Côte d’Ivoire, mettre en lumière cette catégorie d’hommes et de femmes guinéens travailleuse qui font bouger certaines lignes dans ce pays, accroître la prise de conscience chez les jeunes qui suivront les parcours de ces modèles de réussites de la diaspora guinéenne ici, encourager les efforts et élever les ambitions de la communauté entrepreneuriale guinéenne en Côte d’Ivoire.

D’ailleurs, les grandes articulations de ce grand rendez-vous de la diaspora guinéenne en Côte d’Ivoire ont été données par le commissaire général au cours d’une conférence de presse le mercredi 5 juillet dans un réceptif hôtelier à Marcory.

‘’Un sondage a démarré depuis deux mois, se poursuit jusqu’au mois d'août et qui va identifier les modèles de réussite dans chaque catégorie et après cela une journée économique guinéo-ivoirienne sera organisée avant la cérémonie de couronnement.

ça sera une journée d'investissement, de partage économique et culturel entre la Guinée et la Côte d’Ivoire. Et au cours de la cérémonie de remise de trophées, il y aura 24 nominés Katala 224 de la Côte d’Ivoire.

Chaque nominé Katala est un modèle de réussite dans le secteur informel comme le secteur public’’, dit-elle. Le président du Haut Conseil de la Diaspora, section Côte d’Ivoire, Sékou Kaba, salue cette belle initiative et cela permettra aux guinéens qui sont sur le territoire ivoirien de se rencontrer.

Les récompensés lors de la cérémonie seront issus de huit catégories à savoir entre autres, le public, le privé, l’entrepreneuriat, le management, le secteur culturel, l’informel. Un vote du public qui compte 20% et un jury indépendant pour 80% vont choisir les meilleurs de chaque catégorie.