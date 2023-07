Radiation de Laurent Gbagbo : Le PPA-CI n'a pas dit son dernier mot

Le PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire) continue de donner de la voix dans l'affaire de la radiation de son leader Laurent Gbagbo de la liste électorale. Koné Katinan Justin, le porte-parole du parti fondé par l'ancien président ivoirien, a déballé la stratégie pour la réinscription du "Woody" .

Radiation de Laurent Gbagbo : Que fera le PPA-CI ?

La décision de la radiation de Laurent Gbagbo de la liste électorale par la CEI (Commission électorale indépendante) a provoqué une vive réaction au sein du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire. De son côté, l'ancien chef d'État a opposé une contestation devant les arguments avancés par l'institution dirigée par Ibrahime Coulibaly-Kuibiert.

"Nous sommes dans les contentieux. Il n'y avait pas meilleur moment ou meilleur endroit pour m'exprimer. Les arguments que j'ai développés sont de plusieurs ordres. Et vous savez pourquoi. Parce qu'on n'a pas mis mon nom sur la liste électorale prétextant que j'ai été condamné après un procès qui a jugé qu'il m'a jugé parce que j'aurais braqué la BCEAO. Je réfute avec vigueur une telle accusation. Dans ma vie, j'ai toujours travaillé pour que je n'aie aucune honte dans mon casier judiciaire", avait annoncé l'ancien époux de Simone Éhivet Gbagbo lors du dépôt de son recours.

Pour le gouvernement ivoirien, l'inscription de M. Gbagbo sur la liste électorale ne fait partie d'aucun accord pris pendant le dialogue politique, comme l'ont fait savoir certains de ses proches.

"Ces accords politiques ont été signés de façon officielle et ont été publiés. Et nulle part dans les conclusions ou dans les discussions que nous avons eues, ces deux questions ont fait l’objet d’un accord. Et pour certifier cela, je vous invite à regarder le document qui a été paraphé par toutes les parties prenantes", avait confié Mamadou Touré, le porte-parole adjoint du gouvernement.

À l'occasion de la 19e Tribune du PPA-CI le jeudi 6 juillet 2023, Koné Katinan Justin a révélé que son parti est déterminé à mener le combat pour la réinscription de Gbagbo. "Dans ces conditions, il ne nous laisse pas d’autres options que d’utiliser toutes les formes de luttes telles que prévues par la loi. Le PPA-CI n’exclut aucune de ces formes de lutte. Mais, le Parti décline son action suivant le plan qu’il s’est élaboré. La CEI ayant volontairement bloqué toutes les issues judiciaires, le parti considère qu’il convient d’envisager d’autres options", a dit le porte-parole du parti de Gbagbo.