Côte d'Ivoire : Qui en veut à Ariel Sheney (?), l'artiste interdit de sortir du territoire

Après la sortie de son EP (Extended Play), le chanteur Coupé-décalé, Ariel Sheney s’est effacé littéralement. A la faveur d’une interview dans un magazine ivoirien, l’arrangeur-chanteur a donné les raisons de son absence.

Ariel Sheney: "Je subis un boycott insidieux et stratégique par un groupe de personnes que je connais très bien"

Le chanteur Coupé-décalé, Ariel Sheney avait carrément disparu de la scène musicale ivoirienne. Tous les fans de l’ancien poulain de feu Arafat DJ se demandaient bien où il était passé.

L’artiste qui se fait appeler le commandant Lôbôfouê, est de retour après un long silence. Il a accordé une longue interview à un magazine de la place où il a expliqué les raisons qui l’ont obligé à s’éloigner un tant soit peu des spotlights et des médias.

‘’La vraie raison de ce silence est que je subis un boycott insidieux et stratégique par un groupe de personnes que je connais très bien, et qui pensent pouvoir m’ébranler.

Mais je suis un homme très patient. Je laisse toujours mon Seigneur Dieu combattre pour moi. A lui la vengeance.

Pour les scènes, je voudrais profiter de votre page pour présenter mes excuses à tous les promoteurs internationaux qui n’arrêtent pas de me contacter sans avoir gain de cause’’, explique-t-il.

Avant de poursuivre : ‘’Je suis soumis à une procédure judiciaire pour une affaire qui vous sera communiquée en son temps. J’étais donc privé de toute sortie du territoire ivoirien, et de bien d’autres choses. Ce, depuis mon retour de la 2ème édition de mon festival dans le Guémon’’.

Si aujourd’hui, l’interprète du titre à succès ‘’Amina’’, s'exprime, c’est parce que fort heureusement, les choses commencent à rentrer dans l’ordre pour lui.

Il annonce par la même occasion, que son retour sera marqué par l’un des plus gros événements de l’histoire de la musique ivoirienne.

‘’Sachez juste que 2024 sera très positivement différente de 2023″, annonce-t-il.

L’artiste en a profité pour dérouler les grandes articulations de la 3ème édition de son festival dénommé ‘’Aossèh Musique Festival’’.

‘’Nous allons, cette année, étendre le "village enfants" ( Awosèh Zanhan) pour accueillir un peu plus d’enfants que l’an dernier. Nous allons effectuer un tour touristique pour nos invités des pays étrangers qui nous honoreront de leur présence.

Nous nous rendrons dans mon village où nous donnerons un concert spécial avant les prestations officielles du Festival. Il y aura aussi des formations et des actions sociales planifiées’’, souligne-t-il.

Selon Ariel Sheney, son vœu le plus ardent pour cet événement culturel dans sa région, est de voir la jeunesse du Guémon et celle de la Côte d’Ivoire en général, plus actives et plus indépendantes.