Côte d’Ivoire : Olokpatcha s’éloigne de l’an 4 d’Arafat DJ

L’ex-ami intime de feu Arafat DJ, Olokpatcha a décidé de ne pas s’intéresser aux commémorations du 4ème anniversaire du décès du roi du Coupé-décalé. Il a indiqué qu’il est passé à autre chose désormais. L’an 4 de la disparition du Daïshikan que tous les parents, amis, fans, etc. attendent le samedi 12 août impatiemment.

Olokpatcha dit non à l’an 4 d’Arafat DJ

Il y aura encore un déferlement humain dans seulement deux jours au lieu de l’accident mortel d’Arafat DJ à la 7ème Tranche à Angré. Les nombreux ‘’chinois’’ (NDLR : fans) du roi du Coupé-décalé le 12 août 2019 vont aller se recueillir pour commémorer l’an 4 de sa disparition. Sa famille et quelques intimes avec à leur tête Tina Glamour, vont prendre la direction du cimetière de Williamsville sur la tombe du Beerus Sama afin d'y déposer une gerbe de fleurs et prier une nouvelle fois pour le repos de son âme.

D’un autre côté, le chanteur Coupé-décalé, Safarel Obiang, attend dans l’après-midi les ‘’chinois’’ et les ‘’russes’’ (NDLR : le nom donné aux fans de Safarel) à la salle Anoumabo du Palais de la culture Bernard B. Dadié, pour rendre hommage à Dj Arafat à travers son concert dédié au Zeus d’Afrique.

Mais, l’un des fidèles compagnons du Daïshikan, Francis Dupro, plus connu sous le pseudonyme d’Olokpatcha l'Empereur, a décidé de se mettre cette fois-ci loin de la commémoration du quatrième anniversaire du décès d’Arafat DJ. Il s’est d’ailleurs prononcé sur le site de nos confrères de liferadio en disant : "Affaire de commémoration d’Arafat, moi Olo, je m’en lave les mains, je ne suis plus dans ça. Je suis passé à autre chose. Désormais, je me consacre à mon Dieu".

Celui qui se fait appeler aujourd’hui le vendeur de poisson frais du showbiz ivoirien ne veut pas se mêler aux festivités. Il veut se consacrer à la sortie de son fameux film-documentaire sur la vie de son défunt ami intitulé "le documentaire de la vérité". Ce film qui sort justement le samedi 12 août va être explosif à caue de ses grands déballages qu'il contiendrait. Il a vu la participation de quelques amis du Commandant Zabra avec des séquences à Paris, Londres et Cotonou.