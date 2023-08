Guinée : Grand P perd son sang-froid et menace dans une institution

Grand P est rentré dans une colère noire dans une institution en Guinée. L’artiste s’est rendu dans cette structure routière qui s’occupe des permis de conduire. Mais, il a été choqué par les propos d’une employée.

Grand P éconduit dans une institution pour un permis de conduire

L’artiste guinéen, Grand P ne veut plus accepter de se faire conduire par un chauffeur. Il veut aujourd’hui être lui-même au volant de son propre véhicule. Dans une telle situation, il faut nécessairement avoir un permis de conduire. L’ex-fiancé d’Eudoxie Yao a décidé de faire des démarches dans ce sens pour l’obtenir.

Grand P s’est donc rendu dans une institution de son pays pour être en règle. Bien conscient de sa morphologie. Malheureusement, l’artiste a reçu un accueil des plus désagréables de la part d’une employée. À cause de sa situation de handicap dû à la maladie de progéria qui l’empêche de grandir, les employés lui ont demandé poliment de faire des démarches de façon exceptionnelle pour avoir son permis de conduire.

Des propos qui ont irrité le chanteur et qui ne veut rien savoir du tout. Il a menacé l’une des employées en allant se plaindre auprès du Président de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya. ‘’Vous me demandez de faire des démarches pourquoi ? Si vous ne me donnez pas le permis, j’irai chez le président de la Guinée. Je ne suis pas d’accord. Je suis plus populaire que toi. Quand je te parle, tu te tais’’, lance-t-il. La vidéo de sa menace a même été postée sur les réseaux sociaux.

Son indignation a porté ses fruits. Malgré le fait que l'ancien chéri de la bimbo ivoirienne, Eudoxie Yao, n’a pas reçu son permis de conduire, il est allé dans la structure chargée des permis de conduire avec son manager. Un long post a été publié ce jeudi 10 août sur sa page Facebook pour remercier les autorités de son pays. ‘’J'ai été honoré d'une visite à la direction de l'entreprise le Système Informatisé de Gestion de Permis de Conduire (SIGPC) qui travaille en collaboration avec le ministère des transports pour que chaque citoyen guinéen puisse obtenir son permis. Dans mon incapacité à tenir un volant et des pédales, mon manager Alpha Sylla Officiel a reçu son permis de conduire’’, écrit-il.