Guinée: L'histoire méconnue de Grand P, voici le nom de la maladie dont il souffre

La star guinéenne, Grand P, est revenue, dans une interview, sur les moments difficiles de sa vie, avant de parler de ses projets musicaux et sociaux pour les personnes vulnérables.

Grand P : ‘’On se moquait de moi, on me rejetait…’’

Grand P a fait l’objet, pendant des années, de moqueries dans son pays la Guinée, à cause de son handicap. Les railleries se sont aussi multipliées sur les réseaux sociaux contre l’artiste. Marginalisé même à la limite, la star du Net a ramené à son avantage ces critiques pour se faire une réputation. Aujourd’hui, Grand P est apprécié partout en Afrique. Il voyage également dans plusieurs pays européens et aux Etats-Unis.

Toutefois, ça n’a pas été du tout facile pour Grand P qui a traversé beaucoup de difficultés avant d'en arriver là. Au cours d’une interview, il a rappelé les conditions difficiles auxquelles il faisait face. ‘’Mon enfance n’a pas été facile pour moi. Je n’ai pas été à l’école. A l’époque, on me disait que j’étais un mendiant, que je suis un bon à rien, que j’étais un fou. D’autres me disaient que je ne connaissais rien. On se moquait de moi, on me rejetait. On disait même que je ne pouvais pas chanter’’, dit-il.

Grand P s’est réfugié sur la toile pour prouver aux uns et aux autres qu’il était capable de chanter. ‘’Grâce à mes diverses vidéos, j’ai fait le buzz sur les réseaux sociaux. Donc, j’ai décidé de faire de la musique. Aujourd’hui, le plus suivi de la Guinée, c’est moi. J’ai beaucoup de chansons et je prépare même un nouvel album en Guinée. Ma musique est écoutée partout. Je joue également de la comédie’’, souligne-t-il.

Cependant, l’artiste est revenu sur la maladie qui l’a empêché de grandir. ‘’Ma maladie, c’est la progéria. Elle m’empêche de grandir et ça joue sur mon physique. Je suis des traitements pour cela. Les médecins m’ont demandé de surveiller mon alimentation. Je mange des céréales, des salades. Des aliments qui ne sont pas consistants’’, avance-t-il.

Selon l’ancien "chéri" d’Eudoxie Yao, il vit avec son manager qui l’aide à faire certaines choses pour lui. Il a eu beaucoup de difficultés et en Guinée, la maladie n’est pas connue. C’était rare de rencontrer une autre personne qui avait la même maladie que lui.

Aujourd’hui, la célébrité a permis à Grand P de se mettre au service de ses semblables. ‘’J’ai créé ma Fondation qui est Grand P humanitaire. Je prépare mon projet pour la construction de mon orphelinat. J’ai investi pour les personnes en situation de handicap’’, ajoute-t-il. Il est même ambassadeur culturel de la Guinée.