Suspect 95 : ‘’J’en ai marre de toute cette sorcellerie … je suis fatigué’’

Suspect 95 est désespéré des attaques proférées contre lui sur les réseaux sociaux. En partie, ce sont les acteurs du showbiz ivoiriens qui lui lancent des piques. Dans un post sur sa page Facebook, le rappeur ivoirien a crié son ras-le-bol.

Suspect 95 crie son ras-le-bol contre les acteurs du showbiz ivoiriens

Le rappeur ivoirien, Suspect 95 a pété les plombs. Depuis le mardi 20 juin dans la soirée, il a mis un fond noir sur sa page de profil Facebook. On le croirait en deuil, mais ce n’est pas le cas. Le chef de file du Syndicat a quelques minutes plus tard fait une publication qui montre le mal qui l’habite. ‘’J’en ai marre de toute cette sorcellerie dans ce milieu … je suis fatigué’’, écrit-il. Automatiquement, les internautes ont compris le sens de ce post qui est adressé à tous les acteurs du showbiz en Côte d’Ivoire.

En effet, Suspect 95, à travers ce message, crie son ras-le-bol contre toutes les méchancetés dont il est victime ces derniers temps. On comprend aisément que cette sortie médiatique de l’interprète de l’album ‘’Société suspecte’’, est en rapport avec son conflit avec son ancien manager Jules Béco qu’il a viré par manque de professionnalisme et qu’il a même accusé de vol d’argent. Toutefois, le désespoir du rappeur a touché plusieurs personnes dont des artistes, écrivains, communicateurs, influenceurs, etc. bien connus dans le milieu du showbiz et people ivoiriens.

Molare, Flore Hazoumé, Marie-Catherine Koissy, Apoutchou National et Fanicko, ont adressé des messages de soutien à Oko Sissi. ‘’Et boss, sans stress, le reste c’est leur affaire; pas la tienne ! Le monde est imparfait mais tu peux choisir d’écouter ou de ne pas le faire. Avance’’, Oh! Quel est ce cri de colère ou de désespoir ? Il ne faut pas oublier que ne sont attaqués que ceux qui en valent la peine ! Avance seulement ! Dieu protège ses enfants’’, ‘’Yakooo. Il faut absolument tenir parce que ce n'est que le début de votre carrière’’, ‘’Viens à Jésus frère; lui seul peut te donner du réconfort. Les temps sont mauvais et notre milieu est pourri. Jésus revient bientôt’’, pouvait-on lire en commentaires sous la publication de Suspect 95.