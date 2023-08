Intervention militaire au Niger: La Côte d'Ivoire fournirait un bataillon de 850 à 1.100 soldats

De retour d'Abuja où il a assisté au sommet extraordinaire de la CEDEAO, le président Alassane Ouattara a annoncé que les Chefs d'Etat ont donné leur feu vert pour une intervention militaire au Niger pour rétablir l'ordre constitutionnel.

Niger : Ouattara annonce le déploiement d'un bataillon ivoirien

Après avoir pris part activement au sommet des Chefs d'Etat de la CEDEAO à Abuja, le président Ouattara est de retour à Abidjan. Dans une déclaration à l'aéroport, le président a assuré que les dirigeants ouest-africains ont donné leur feu vert pour qu'une opération militaire "démarre dans les plus brefs délais".

Dans ce cadre, le président de la République a indiqué que la Côte d'Ivoire fournirait un bataillon de 850 à 1.100 hommes, aux côtés du Nigeria et du Bénin notamment, et que d'autres pays les rejoindront. "Les putschistes peuvent décider de partir dès demain matin et il n'y aura pas d'intervention militaire, tout dépend d'eux", a-t-il martelé, ajoutant : "Nous sommes déterminés à réinstaller le président Bazoum dans ses fonctions".

Un nouvel avertissement pour la junte au pouvoir au Niger. La CEDEA dit vouloir maintenu le dialogue avec les putschistes mais se dit également prête à utiliser le recours à la force pour déloger la junte.