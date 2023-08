Etats-Unis : Rihanna a finalement accouché de son enfant

Son accouchement était ardemment attendu par ses nombreux fans. La chanteuse Rihanna qui était enceinte depuis de son second bébé a donné enfin naissance le jeudi 10 août à la petite-soeur de RZA, son premier garçon né il y a un an.

Rihanna a donné enfin naissance à son second bébé

Après la naissance de son premier garçon, en mai 2022, la chanteuse barbadienne, Rihanna n’a mis longtemps pour tomber enceinte à nouveau. Et lors de son show le 12 février dernier de mi-temps du Super Bowl qu’elle a profité pour l’annoncer au monde entier avec un ventre un peu arrondi. La compagne de Asap Rocky était vêtue pour la circonstance d’une tenue rouge moulante dans laquelle il était impossible de ne pas voir son ventre un peu bombé. Par ailleurs, elle n’a cessé de le caresser pour les derniers qui avaient encore des doutes.

Depuis cette période, les nombreux fans de l’artiste attendaient impatiemment la bonne nouvelle de son accouchement. Cela n’a pas tardé à arriver puisque le jeudi 10 août l’information a été donnée par des proches de la star. Rihanna a mis au monde une fille pour sa seconde maternité.

Par ailleurs, toujours selon ses proches, rapporté par le MCE TV, la maman et le bébé se portent très bien et se reposent dans le manoir du couple à Los Angeles. Des sources proches des parents ont même donné des détails sur ce nouveau-né. ‘’C’est un petit ange magnifique et précieux’’, a alors confié un ami de Rihanna .‘’Elle est une parfaite image crachée de sa mère. Elle a les mêmes yeux clairs’’, a ajouté un autre.

Il faut dire que le second enfant de Rihanna ne pouvait pas mieux tomber. Deux jours avant la venue de sa fille, la barbadienne a lancé sa collection de maternité avec sa marque, Savage X Fenty. Cette dernière se compose de trois modèles de bralettes de maternité et d’un T-Shirt oversize sur lequel il est écrit ‘’Make more babies’’, qui veut dire simplement ‘’Faites plus de bébés’’, en français. Les tailles vont du XXS au 4XL, et les prix varient de 35 à 60 dollars.