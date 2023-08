Yasmina Ouégnin : "Je ne peux pas rester insensible lorsque notre commune emprunte un chemin hasardeux"

Yasmina Ouégnin, candidate à l’élection municipale à Cocody, a réaffirmé sa ferme volonté de proposer un nouveau contrat social aux habitants de ladite commune. Au cours de la cérémonie d’investiture de la liste Ensemble pour Cocody (EPC), le samedi 12 août 2023, YAS a aussi mis à nu l’amateurisme de l’actuelle équipe municipale.

Yasmina Ouégnin dénonce le manque de cohérence dans le développement à Cocody

À l’occasion de l’investiture de la liste Ensemble pour Cocody, la tête de liste Yasmina Ouégnin, candidate indépendante aux élections municipales à Cocody, est revenue sur son engagement pour la stabilité de la Côte d’Ivoire. "Engagement, tel est le maître mot. Engagement, telle est la nécessité qui fonde la rencontre de ce jour. Engagement. En effet, dès le début de la crise postélectorale de 2010, j’ai pris la ferme résolution de m’engager totalement en toute liberté de conscience pour que la Côte d'Ivoire redevienne un pays de liberté, un pays de justice, un pays de paix", a insisté la fille de Georges Ouégnin.

Poursuivant, la députée de Cocody a clairement fait savoir qu’elle ne peut rester insensible vu ce que traverse sa commune.

"Mesdames et messieurs, députée de la Nation, élue de Cocody, je ne peux pas et je ne dois pas rester insensible lorsque notre commune emprunte un chemin hasardeux. Je ne peux pas et je ne veux pas rester insensible au manque de cohérence dans le développement local que nous constatons tous depuis plusieurs années. Je ne peux pas et je ne vais pas être une spectatrice et donc une personne passive face à l’amateurisme qui se vit sous nos yeux dans la gouvernance locale", a déclaré YAS.

Yasmina et la liste EPC proposent aux habitants de Cocody un nouveau contrat social qui se veut une alternative crédible et inclusive en ouvrant une ère nouvelle pour la qualité de vie de la cité.