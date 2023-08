Trophées UEFA 2023 : les nominés dans les catégories de joueur et entraîneur dévoilés

Les nominés pour les catégories de joueur et entraineur dans le cadre des Trophées UEFA 2023, sont désormais connus. C'est à travers un communiqué que l'instance dirigeante du football en Europe a publié jeudi 17 août 2023, l'information sur ses canaux officiels.

Les finalistes pour le titre de joueur et entraîneur des trophées UEFA 2023 connus

On en sait un peu plus sur les finalistes pour les joueur et entraîneur de la saison 2022-2023 en Europe. L'Union européenne des associations de football (UEFA) a dévoilé les trois finalistes par catégorie. Et sans surprise, le club vainqueur de la Ligue des champions 2023 est bien représenté avec deux de ses joueurs.

Manchester City est donc présent dans la liste des finalistes avec Kévin de Bruyne et Erling Haaland. Principal moteur du jeu des Skyblues, le belge a été d'une grande importance pour les divers succès du groupe de Pep Guardiola. Toute chose qui justifie bien la présence du "Diable rouge" pour la seconde fois consécutive parmi les finalistes de cette récompense.

De son côté, le norvégien qui pour sa première saison en Premier League a aidé Manchester City à réaliser le triplé (coupe,championnat et C1), a toutes les raisons d'être sur la liste. Il a également fini meilleur buteur du championnat anglais pour la saison 2022-2023.

Mais les cityzens ne sont pas les seuls sur la liste. Le septuple Ballon d’Or et vainqueur de la coupe du monde 2022 avec l'Argentine, Lionel Messi, est également sur la liste des trois finalistes. Avec son ancien club, le capitaine de la sélection Argentine est auteur de 16 buts en 32 apparitions avec le PSG la saison dernière.

Pour ce qui concerne le titre de l'entraîneur de la saison, même si le coach de l'équipe championne de la C1 est présent, cette short liste de trois finalistes est dominée par les Italiens. En effet, les entraîneurs de l'Inter Milan et Napoli en Seria A sont dans la course également.

Ci-dessous les nominés des joueur et entraîneur pour les trophées UEFA 2022-2023

Les nominés pour le joueur de l'année

Kevin De Bruyne

Erling Haaland



Lionel Messi

Coach de l'année 2022-2023 de l'UEFA

Pep Guardiola

Simone Inzaghi



Luciano Spalletti

Faut-il le préciser, le nom de l’heureux élu sera révélé lors du tirage au sort des groupes de la Ligue des champions, le 31 août prochain.