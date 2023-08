Ligue des champions 2023-2024 : date et lieu du tirage au sort de la phase de groupes

Après quelques semaines de vacances, les footballeurs professionnels reprennent du service avec le démarrage de la ligue des champions 2023-2024. Ainsi, pour cette nouvelle saison, les date et lieu du tirage au sort ainsi que le calendrier des rencontres de la phase de groupes ont été dévoilés.

Date, lieu du tirage au sort et calendrier de la phase de groupes de la ligue des champions 2023-2024

On connaît désormais la date, le lieu du tirage au sort ainsi que le calendrier des matches de la phase de groupes pour la saison 2023-2024 de la ligue des champions. L'Union européenne des associations de football (UEFA) a publié l'information sur ses canaux officiels.

Selon les informations de l'instance européenne de football, le tirage au sort des groupes de la coupe aux grandes oreilles aura lieu dans la soirée du jeudi 31 août prochain. Cette activité va se dérouler au Forum Grimaldi de la Principauté dans la ville de Monaco en France.

Comme d'habitude, 32 équipes sont attendues pour participer à cette grande messe du football européen. En effet, 26 clubs sont directement qualifiés et les 6 restants sont issus des vainqueurs des matches de barrages, qui seront connus à la veille de la cérémonie officielle du tirage au sort.

Les équipes qualifiées directement

Pour la champions League, les équipes directement qualifiées sont au nombre de 26. Elles sont sélectionnées selon le coefficient de chaque championnat national. Ainsi, les 5 grands championnats européens en donnent la majeure partie du nombre attendu. Pour le compte de la saison 2023-2024 de la ligue des champions, les clubs directement qualifiés pour la phase de groupes sont les suivants :

ENG : Arsenal, Manchester City, Manchester United, Newcastle



ESP : Atlético, Barcelone, Real Madrid, Real Sociedad, Séville

GER : Bayern, Dortmund, Leipzig, Union Berlin

ITA : Inter, Lazio, Milan, Napoli

FRA : Lens, Paris

POR : Benfica, Porto

NED : Feyenoord

AUT : Salzbourg

SCO : Celtic

SRB : Étoile Rouge

UKR : Shakhtar Donetsk

Le calendrier de la phase de groupes de la ligue des champions 2023-2024

Pour ce qui concerne le programme des différentes rencontres dans le cadre de la ligue des champions 2023-2024, les festivités vont démarrer en septembre prochain. Ainsi, sauf changement de dernière minute, la première journée aura lieu du 19 au 20 septembre. La phase de groupes va prendre fin par la 6eme journée prévue les 12 et 13 décembre 2023.

Journée 1 : 19-20 septembre 2023



Journée 2 : 3-4 octobre 2023

Journée 3 : 24-25 octobre 2023

Journée 4 : 7-8 novembre 2023

Journée 5 : 28-29 novembre 2023

Journée 6 : 12-13 décembre 2023

À noter que la finale de la Champions League 2023-2024 se déroulera le samedi 1er juin 2024 sur la pelouse du stade de Wembley à Londres. Il s'agit d'un stade qui a régulièrement accueilli les finales (07) de cette compétition.

A l'occasion de cette cérémonie du tirage au sort de la phase de groupes de ce tournoi, les organisateurs vont également profiter pour décerner des récompenses aux plus méritants. Il s'agira des prix de Joueur et Joueuse de l'année UEFA, Coach de l'année UEFA et Coach d'équipe féminine de l'UEFA.