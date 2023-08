Mali - Instruction civique : la brigade citoyenne lancée

Le dimanche 20 août 2023, le Ministre de la jeunesse et des sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba a procédé au lancement de la « brigade citoyenne ». Une cérémonie qui a été faite en présence de plusieurs personnalités dont Madame le ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et la famille.

Les autorités maliennes lacent la brigade citoyenne

En effet, cet événement a réuni plus de 1200 jeunes de toutes les communes de Bamako. Une preuve qui témoigne l'engagement de la jeunesse pour le développement agréable et lointain. Ainsi, ces jeunes se sont mobilisés massivement pour répondre à l'appel ce qui rassure les autorités à être plus activees derrière tout projet que la jeunesse aura à leur soumettre.

À cet effet, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba affirme en ses termes :« en vous conviant à cet espace du mali, je voudrais vous dire que le Mali de demain, le Mali nouveau est en marche.»

Par ailleurs, il urge de retenirs qu' à travers cette intervention, un nouveau visage du peuple malien serait connu dans les jours à venir.