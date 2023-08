Bamako place paris: « formellement déconseillée aux voyageurs »

Les autorités maliennes de la transition ont décidé « en application de la réciprocité » de mettre fin à la délivrance de visas aux ressortissants français jusqu’à nouvel ordre. Une décision rendue public le jeudi 10 aoùt 2023.

Bamako place paris en « zone rouge»

Constaté par voie de presse, le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali aurait appris avec surprise, que le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français aurait classé le Mali en zone rouge. Ceci serait lié aux « fortes tensions régionales ». Dans le même sillage, le ministère des affaires étrangères du Mali a aussi fait savoir dans un communiqué diffusé sur sa page Facebook qu’il aurait appris que « les Services de l’Ambassade de France à Bamako ont suspendu la délivrance des visas et fermé le centre de visas et le centre d’appels « Capago ».

Pour ce faire, le ministère a suspendu « En application de la réciprocité », jusqu’à nouvel ordre, la délivrance de visas aux ressortissants français par les services diplomatiques et consulaires du Mali en France.

Cependant, il est important de souligner que la France a été la première à avoir suspendu en début de semaine, la délivrance de ces visas après avoir placé tout le Mali, y compris Bamako la capitale, en zone rouge. Un place , « formellement déconseillée » aux voyageurs.