Togo : un programme de lutte contre la grossesse en milieu scolaire adopté

Les grossesses en milieu scolaire au Togo, s'accroîtent chaque année. Un fléau qui constitue un handicap à l'épanouissement des élèves. Les plus touchés dans cette situation sont les apprenants du collège, lycée et consorts.

Le gouvernement togolais oeuvre pour un épanouissement scolaire

En effet, pour mettre fin à une telle situation, des mesures préventives ont été annoncées. À l'issue des mesures prises, un programme national de lutte contre les grossesses en milieu scolaire a été également adopté. Ce programme vise à lutter contre ce fléau et met un accent sur l’accès à l’information et aux services de santé sexuelle et reproductive.

À cet effet, des séances de renforcement du leadership et des capacités des jeunes filles, de leurs familles et de la société dans son ensemble sont prévues. Une démarche de sensibilisation qui permettra de réduire un tant soit peu le taux de grossesse en milieu scolaire. Ainsi, cette initiative du gouvernement permet de lutter contre les mariages précoces et réduire le taux de grossesses en milieu scolaire.

Pour rappel, le programme national de lutte contre la grossesse en milieu scolaire se fera sous une organisation de campagnes de sensibilisation à l’intention des diverses communautés nationales, les parents et les élèves.

Et pour renforcer la qualité des formations, des ressources pédagogiques seront élaborées en collaboration avec des partenaires de développement, dans le but d’intégrer l’éducation sexuelle au sein des programmes scolaires.

Par ailleurs, de 2020 à 2023 au Togo, près de 8 631 cas de grossesses ont été enregistrés en milieu scolaire à travers le pays que ce soit au collège, lycée et secondaire.