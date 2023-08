Nathalie Yamb catégorique : "Le franc CFA doit disparaitre"

Nathalie Yamb est une farouche adversaire de la Françafrique. Dans un récent tweet, la militante d'origine camerounaise a appelé à la disparition du franc CFA et au départ des soldats français de l’Afrique.

Nathalie Yamb : "Les soldats français doivent dégager"

On se souvient qu’en décembre 2019, Nathalie Yamb avait été expulsée de la Côte d’Ivoire par le pouvoir d’Alassane Ouattara. La conseillère exécutive de Mamadou Koulibaly, ancien président de l’Assemblée nationale et fondateur de LIDER (Liberté et démocratie pour la République), était accusée de "mener des activités incompatibles avec l'intérêt national".

Désormais établie en Suisse, la militante camerounaise est interdite de séjour en France. Selon les autorités françaises, "Nathalie Yamb, très active sur les réseaux, est un relais de propagande russe sur le continent africain et qui participe à la diffusion de fausses informations, sans doute pour des intérêts personnels, en tenant des propos très virulents contre la France en Afrique, y compris en encourageant le recours à la violence".

Toutefois, Nathalie Yamb continue d’avoir des critiques acerbes contre la France. Elle a récemment appelé au départ des soldats français du sol africain.

"Je confirme : les soldats français doivent dégager. Le franc CFA doit disparaître. Le français comme langue officielle doit être supprimé. L’aide publique au développement doit être interdite. Le rôle de porte-plume au conseil de sécurité doit être aboli. Si vous considérez cela comme étant “anti-français” ou “pro-russe”, cela signifie que vous êtes des néo-colons nostalgiques et racistes, et que vous n’avez pas fini de pleurer", a déclaré Nathalie Yamb dans un tweet.