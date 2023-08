Dans le cadre de la présidentielle au Gabon, le gouvernement a coupé internet et décrété un couvre-feu au soir du vote. Une décision qui a provoqué le courroux de l'opposition.

Présidentielle au Gabon: internet coupé et couvre-feu décrété, Ali Bongo accusé de fraude

Au Gabon, 846 000 électeurs étaient appelés aux urnes samedi 26 août pour la présidentielle, les législatives et les locales. Ces scrutins couplés se sont déroulés dans un climat tendu notamment en raison des ratés observés dans l'organisation. Et pour cause, plusieurs bureaux de vote n'ont pas pu ouvrir dès le matin.

Après la fermeture des bureaux, le gouvernement a annoncé la coupure de l'internet jusqu'à nouvel ordre et décrété un couvre-feu qui débutera demain soir à 19h et jusqu'à 6h du matin. Le ministre de la Communication justifie ces mesures par le soucis de lutter contre la propagation d'informations trompeuses et incendiaires.

L'opposition dénonce une tentative de passage en force

Pour les candidats de l'opposition réunis au sein de la coalition Alternance 2023, le président sortant utilise les moyens d'Etat pour museler le peuple. Le porte-parole François Ondo Edou a dénoncé des « mesures qui foulent aux pieds les principes démocratiques ». L'opposant condamne des décisions « d'un autre âge » prises par « un pouvoir qui ne veut pas voir la démocratie se développer ».

Pour rappel, Ali Bongo, au pouvoir depuis la mort de son père en 2009 affronte le principal candidat de l'opposition Albert Ondo Ossa, ancien ministre et économiste réputé. Cette élection a un grand politique dans ce petit Etat riche de l'Afrique centrale.