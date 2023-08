Gabon : Ali Bongo Ondimba à l'occasion de la fête d'indépendance

Le Gabon célèbre la 63 ème fête de l'indépendance ce jeudi 17 août 2023. Un évènement qui rappelle les souvenirs du pays depuis son accession à la souveraineté. Ali Bongo Ondimba, Président de la République s'adresse à la nation gabonaise.

Message du Président de la République S.E. Ali Bongo Ondimba

«Gabonaises, Gabonais,

Mes chers compatriotes,

C’est avec une immense émotion que je m’adresse à vous à l’occasion de la célébration de l’indépendance de ce pays que j’aime tant, que nous aimons tant : notre pays, le Gabon.

Je tiens avant tout à vous dire l’attachement qui est le mien de pouvoir prendre ce temps de communion avec vous à l’occasion de cette date chère à notre coeur , le 17 août.

En tant qu’homme, il y a des moments qui comptent. Aujourd’hui est un de ces moments. Et mon émotion est d’autant plus grande que je m’adresse à vous alors que nous sommes sur le point de tourner la page du second chapitre de notre histoire commune.

Tout d’abord, je voudrais vous dire merci. Merci pour cet immense honneur qui est le mien d’être votre Président. D’être le garant et le protecteur de notre union nationale républicaine. Oui ! C’est un immense honneur.

L’honneur d’une vie.

La charge d’une vie.



La mission d’une vie.

Et je mesure combien cet honneur, cette charge, cette mission m’engagent chaque jour pour vous.

En effet, mes chers compatriotes, être Président de la République c'est être confronté à des décisions cruciales qui impactent des vies et une Nation.

C’est être confronté parfois à l’impensable, à la tragédie, à des drames auxquels nous ne souhaiterions jamais être confrontés.



Je l’ai vécu cette année.

J’ai une pensée particulière pour Philippine et pour nos autres compatriotes victimes tout récemment d’une prise d’otage à Mandji.

J’ai une pensée également pour les valeureux gendarmes dont deux ont été blessés lors des opérations de secours.

Aujourd'hui, je veux m'adresser à travers eux, à tous ceux que la vie n'a pas épargnés ; à tous ceux qu'elle a parfois brisés et leur exprimer ma profonde compassion.

Je veux m'adresser également à toutes les familles de notre pays le Gabon car je mesure hélas combien ces derniers mois ont pu pour toutes et pour tous, être compliqués.

Je mesure les sacrifices. La lassitude face au coût de la vie. Je sais qu'il y a aussi parfois de l’impatience. Le sentiment que nous aurions pu faire mieux.

Mais je sais aussi une chose, je l’ai dit et je le redis : ensemble nous demeurons un peuple fort, solidaire, respectueux de tous ses citoyens. Et ce, malgré les tempêtes.

Parce que vos vies personnelles comptent infiniment pour moi je tiens à vous affirmer à vous assurer que chaque jour je mets tout en oeuvre pour vous aider à vivre mieux par des résultats concrets, tangibles, visibles.

Pour vous, au sein de la Zone Economique Spéciale de Nkok 20 000 emplois directs et indirects ont été créés.

Pour vous, 2 milliards de francs CFA ont été consacrés aux activités génératrices de revenus et plus de 3 000 dossiers sont en cours de traitement.

Pour vous, plus de 7 milliards de francs CFA ont été affectés au Programme de micro-crédit pour soutenir celles et ceux qui par leur travail et l’esprit d’entreprise contribuent tous les jours à bâtir l’avenir de notre pays.

A ce jour, ce sont déjà près de 2000 nouveaux dossiers pour une valeur 2 milliards qui ont été validés dans le cadre de cet ambitieux programme.

Pour vous, plus de 7 milliards de francs CFA, encore permettent tous les jours de maintenir les prix de la baguette de pain à 125 francs CFA et, plus de 400 milliards de francs CFA contribuent à contenir le prix du carburant, du pétrole et de la bouteille de gaz.

Pour vous, 67 produits alimentaires de première nécessité ont été exonérés de droits et taxes à l’importation.

Pour vous, nous avons oeuvré à maintenir la gratuité des bus dans le Grand Libreville et, nous sommes déjà mobilisés pour l’étendre à toutes les capitales provinciales à l’exemple de Lambaréné.

Derrière ces chiffres qui ne peuvent pas réparer toutes les blessures mais les soulager et les apaiser, il y a tout un pays mobilisé, engagé à s’en sortir. A créer de la valeur. A respirer. Une Nation qui, avec courage, unité, abnégation reste soudée pour protéger ses enfants. Et pour toutes ces raisons je suis fier d’être votre Président. Je suis fier d’être le Président des Gabonaises et des Gabonais qui font face car c’est ainsi que notre pays est !

Toutefois dans les circonstances actuelles, je comprends que l'attente soit forte et que, vous soutenir est mon exigence morale.

C’est pourquoi je vous annonce mes chers compatriotes qu’à partir de la rentrée scolaire prochaine le prix des uniformes sera plafonné ; les frais de scolarité, d’inscription à l’école seront réduits de 25 % ; et les manuels scolaires seront totalement gratuits pour les classes de primaire et de pré-primaire.

Oui, totalement gratuits. Pour assurer à chaque enfant, à chaque famille, partout sur notre territoire un égal accès à l’éducation.

Parce que l’égalité des chances et l’accès au savoir ne devraient pas peser sur vos revenus mensuels dans un contexte budgétaire déjà contraint, l’Etat prendra à sa charge cette responsabilité républicaine.

Ceci afin de poursuivre et de pérenniser ses acquis en matière de justice sociale. Acquis qui lui ont permis génération après génération, de maintenir l’éducation des filles et des fils de toutes les provinces ou encore de préserver ce havre de paix et de sécurité dans lequel chaque enfant de la Nation a pu grandir, se mouvoir, entreprendre, vivre simplement.

Cette consolidation de la justice sociale s’exprime également par l’amélioration et la sécurisation légitime de notre environnement quotidien. C’est pourquoi, je poursuivrai le Programme national d’éclairage public urbain avec la mise en service de 4 000 lampadaires et dans les prochaines semaines nous allons ouvrir la voie de contournement de Libreville.

Cette voie tant attendue permettra de désengorger le nord de notre capitale et de faire gagner des moments essentiels dans nos vies quotidiennes tout en contribuant à l’aménagement d’une capitale nationale moderne, attractive et mondialisée.

Nous poursuivrons également les chantiers routiers dont les avancées sont d’ores et déjà visibles à Ndendé, Tchibanga, Mayumba, Forasol, Mbega, Ovan, Makokou, Moanda Bakoumba ou Ntoum pour connecter chaque province aux réseaux nationaux et assurer l’accessibilité à l’emploi dans les territoires.

Nous continuerons la réhabilitation des structures sanitaires et éducatives avec comme point d’attache d’organiser le rééquilibrage des services publics sur le territoire national.

Très prochainement encore, plus de 1 000 nouveaux policiers seront recrutés. Pour renforcer la police de proximité avec une police présente sur le terrain et proche des citoyens.

Nous sommes capables ensemble avec toutes les forces vives de la Nation d’écrire, chapitre par chapitre, réalisation concrète par réalisation concrète, une grande Histoire.

Mes chers compatriotes,

Avant de nous quitter et de vous permettre de célébrer en famille et entre amis une très belle fête nationale, je voudrais prendre quelques secondes pour rappeler solennellement que notre pays sera amené dans les tout- prochains jours à se rendre aux urnes.

Pour la première fois des élections générales seront organisées. Le même jour, vous voterez pour votre Président, vos députés, vos élus locaux.

Pour notre Nation c’est un grand moment de démocratie.

Pour tous, c’est l’opportunité de prouver au monde que nous sommes un peuple qui fera toujours le choix de la paix, le choix de l’union, le choix du dialogue.

Toutes les forces de défense et de sécurité de notre Nation seront appelées à cet effet à protéger vos voix, protéger vos choix, protéger vos maisons et vos foyers. Tout sera mis en oeuvre à cet effet pour que la République toujours gagne.

Alors que notre continent est secoué ces dernières semaines par des crises violentes, soyez assurés que jamais je ne permettrai que vous et notre pays le Gabon soyez otages de tentatives de déstabilisation. Jamais.

Aussi, je vous invite chacune et chacun à vous rendre aux urnes et à voter en paix et pour la paix pour aujourd’hui et pour demain.



En attendant mes très chers compatriotes, je vous souhaite à tous, à toutes une très joyeuse fête nationale.

Que Dieu vous bénisse, et bénisse le Gabon !

Je vous remercie.»