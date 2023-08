L'ASEC Mimosas connaît son adversaire pour le 2e tour des préliminaires de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football (CAF).

Ligue des champions CAF : Voici l'adversaire de l'ASEC Mimosas au 2e tour préliminaire

Après un nul au match aller du premier tour au Stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou au Bénin, l'ASEC Mimosas a réussi à décrocher son ticket pour le 2e tour des préliminaires de la Ligue des champions de la CAF contre Coton FC. Les Mimos s'étaient imposés 2-0 face aux Cotonniers au match retour sur la pelouse du Stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro.

Au second tour, Julien Chevalier et ses poulains auront fort à faire. Le champion de la Ligue 1 LONACI va affronter le club Lybien du Al Ahhy Benghazi SC. Le match aller aura lieu à Benghazi entre le 15, 16 et 17 septembre et la manche retour se tiendra à Yamoussoukro entre le 29, 30 septembre et le 1er ocotobre. Pour les protégés du président Roger Ouégnin, l'objectif est de se qualifier pour la phase de groupe de la compétition.